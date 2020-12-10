Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года»

Американский журнал Time опубликовал список претендентов на звание «Человека года-2020". В него вошли четыре кандидата, два из которых представлены в виде собирательного образа.

В список попали действующий и избранный, по предварительным данным, президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Также в списке главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медработниками, которые боролись с пандемией коронавируса, и «Движение за расовую справедливость», начавшегося в США гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

В прошлом году «Человеком года» была признана Грета Тунберг, которая оказалась самой молодой номинанткой на это звание. Вдохновившись этим, в этом году журнал впервые назвал «Ребенка года», которым стала 15-летняя изобретательница Гитанджали Рао.

Отметим, что Дональд Трамп становился «Человеком года» в 2016-м.