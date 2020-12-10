В Иннополисе открылся первый в России институт искусственного интеллекта

На базе Университета Иннополис открылся первый в России Институт искусственного интеллекта. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Новый институт займется научной и образовательной деятельностью, также развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике.

Появление института искусственного интеллекта инициировал заместитель председателя правительства РФ, глава наблюдательного совета Университета Иннополис Дмитрий Чернышенко, он поручил руководству вуза развивать образовательные программы по искусственному интеллекту, а масштабную проектную деятельность четко синхронизировать с показателями национальных целей.

Научным руководителем нового института стал профессор, глава лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Адил Хан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие планируется работа по цифровой трансформации всей страны. Он поручил правительству РФ разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта.