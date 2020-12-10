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ЦБ ограничил операции «Киви банка» — его офис есть и в Казани

10:23, 10.12.2020
ЦБ ограничил операции «Киви банка» — его офис есть и в Казани
Фото: cbr.ru

Центробанк с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей «Киви банка» в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты. Об этом говорится в сообщении группы Qiwi.

Кроме того, по итогам плановой проверки с июля 2018 года по сентябрь 2020 года, банк оштрафовали на 11 млн рублей. В Qiwi считают, что штраф повлияет на финансовый результат за 2020 год. Также группа находится в тесном контакте с ЦБ, чтобы устранить выявленные недостатки и нарушения.

Отметим, что офис «Киви банка» есть и в Казани.

ЭкономикаБанки Татарстан
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