ЦБ ограничил операции «Киви банка» — его офис есть и в Казани

Центробанк с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей «Киви банка» в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты. Об этом говорится в сообщении группы Qiwi.

Кроме того, по итогам плановой проверки с июля 2018 года по сентябрь 2020 года, банк оштрафовали на 11 млн рублей. В Qiwi считают, что штраф повлияет на финансовый результат за 2020 год. Также группа находится в тесном контакте с ЦБ, чтобы устранить выявленные недостатки и нарушения.

Отметим, что офис «Киви банка» есть и в Казани.