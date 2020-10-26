Нафиков Илдус Саидович

Общая информация

Родился 12 июня 1960 года в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР.

Образование

1983 г.— окончил Казанский государственный университет юридический факультет по специальности «правоведение» .

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

1977-1978 гг. — слесарь Куйбышевского АТП.

1983-1986 гг. — старший помощник прокурора Комсомольского района г. Брежнева.

1986-1988 гг. — старший следователь прокуратуры г. Брежнева.

1988-1990 гг. — инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.

1990-1995 гг. — заместитель прокурора г. Набережные Челны.

1995-1996 гг. — первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.

1996-2000 гг. — прокурор г. Нижнекамска.

2000-2007 гг. — прокурор г. Набережные Челны.

2007-2013 гг. — прокурор г. Казани.

С сентября 2013 г. — прокурор РТ.

Государственный советник юстиции 2 класса (2017 г.).

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.

Награжден орденом почета (2018 г.), почетной грамотой генерального прокурора РФ, знаком отличия «За верность закону I степени», нагрудным знаком «За безупречную службу», медалями «290 лет прокуратуре России», «В память 1000-летия Казани», наградным оружием ГП РФ, почетной грамотой министра внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями МВД РФ, ведомственной медалью ФСКН РФ.

Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.

Дата последнего обновления: