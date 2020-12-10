Казанские власти заберут у Колхозного рынка павильон на улице Межлаука

Исполком Казани постановил изъять у ОАО «Центральный рынок г.Казани» земельный участок и торговый павильон на улице Мартына Межлаука. На этом месте предполагается сделать трамвайную остановку.

«В связи с необходимостью изъятия для муниципальных нужд земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в целях организации остановочно-пересадочной площадки для посадки и высадки на трамваи», — говорится в документе.

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Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, площадь изымаемого участка составляет 300 кв.м. Площадь стоящего на нем павильона — 158,5 кв.м.