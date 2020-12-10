Ирек Зиннуров покидает Госдуму ради гуманитарной миссии в Азербайджане

Зиннуров может отправиться в Азербайджан уже сегодня

Депутат Госдумы от Татарстана и двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров покидает кресло народного избранника и будет работать в Россотрудничестве в качестве главы одного из общественных центров. Он займется улучшением отношений между Россией и Азербайджаном.

Информацию об уходе Ирек Зиннуров подтвердил корреспонденту «Реального времени». При этом он подчеркнул, что на данный момент еще остается депутатом Госдумы — окончательное решение и завершение формальных процедур ожидается сегодня вечером.

— Если сегодня вечером улечу в Азербайджан — то все, это (уход из Госдумы, — прим. ред.) — свершившийся факт. Пока же я депутат Госдумы, — пояснил Зиннуров.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана с субъектами РФ, Зиннуров упомянул и Татарстан, впрочем, отметил, что республика активно работала в этом направлении и раньше. Фото bfm74.ru

В Азербайджан Зиннуров улетает с гуманитарной миссией.

— Это продвижение русского языка, русского образования, русского бизнеса, спорта, работа с субъектами Российской Федерации. Это то, чем мы будем необходимы и интересны Азербайджану, — пояснил Зиннуров.



При этом, как подчеркнул Зиннуров, миссия никоим образом не связана с какими-либо последствиями недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана с субъектами РФ, Зиннуров упомянул и Татарстан, впрочем, отметил, что республика активно работала в этом направлении и раньше. «У нас в Азербайджане есть и диаспора татар, и эта работа точно будет вестись, и мне приятно будет с нашим субъектом продолжать работать. Но теперь будет работа уже не только с нашим субъектом, но и со всеми субъектами. Но так как Татарстан — везде лидер, наверное, буду рассматривать как субъект, который мне будет помогать», — пояснил он.

Ильясов отметил, что в случае получения официального предложения депутатского мандата готов отправиться в Москву и занять кресло в Госдуме. Фото tatarstan.er.ru

Сменщик Зиннурова — экс-гендиректор «Нижнекамскшины»

Ирек Зиннуров избирался в Госдуму по партийному списку от «Единой России». Он пояснил, что после его ухода место депутата должен занять Радик Ильясов — бывший гендиректор «Нижнекамскшины» и депутат Госдумы шестого созыва (с 2011 по 2016 год). В тот период Ильясов входил в состав Комитета Госдумы по транспорту.

Ильясов пояснил «Реальному времени», что ему было известно о планах Зиннурова покинуть Госдуму (слухи об этом ходили еще в сентябре), но официальной информации он пока еще не получал. Однако он отметил, что в случае получения официального предложения депутатского мандата готов отправиться в Москву и занять кресло в Госдуме.

Александр Артемьев