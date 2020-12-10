Гидрометцентр: аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 14 декабря

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении аномально холодной погоды на территории РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Холодная погода наблюдается в Татарстане с 3 декабря. Наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9—17 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах температура может доходить до -28 градусов. По данным Гидрометцентра РТ, такая аномально холодная погода в республике сохранится по 14 декабря.

Фото: pikist.com

Гидрометцентр сегодня сообщил, что в европейскую часть России придет мощное потепление.