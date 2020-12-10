Прокуратура: в Арском районе Татарстана школы кормили учеников просроченными продуктами

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Арского района Татарстана нашла нарушения в сфере питания сразу в нескольких школах. Они были устранены, с директорами школ и главами поселений уже проведена беседа.

В некоторых учреждениях в столовых работали сотрудники без медкнижки. Сотрудники прокуратуры нашли продукты с истекшим сроком годности. Некоторые продукты неправильно хранились.

Фото: Дарья Турцева (архив)

Кроме того, школы не согласовывали меню с Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Качество блюд не оценивалось, работники столовой не придерживались утвержденного меню.

В прокуратуре сообщают, что нарушения устранили после внесения представлений в адрес начальника районного управления образования и директоров школ. На заседании общественного совета обсудили результаты проверки, там присутствовали прокурор Арского района, замглавы района, главы сельских поселений, начальник управления образования и руководители школ.

Ранее глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказывала, что каждое пятое блюдо в школьной столовой несъедобно.