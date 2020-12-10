Российский суд заочно приговорил к 19 годам колонии вице-президента Всемирного конгресса крымских татар

Верховный суд Крыма заочно вынес приговор бывшему вице-премьеру республики и вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову. За организацию энергоблокады полуострова и призывы к отделению полуострова от РФ его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

«Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации, и ограничением свободы сроком на 1 год», — передает ТАСС слова судьи.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Ислямов должен будет вернуть крымским предприятиям 51,6 млн рублей в качестве компенсации за блэкаут.

Ленур Ислямов являлся крымским предпринимателем. Был вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар. Уже после присоединения полуострова к России занял пост вице-премьера республики. Однако после увольнения сбежал в Киев. Вместе с другими крымско-татарскими деятелями Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым организовал блокаду Крыма.