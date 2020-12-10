В Челнах предприниматели попросили не заставлять переводить вывески на татарский язык

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана, генеральный директор ООО ПО «Промвест» Андрей Балта обратил внимание на нецелесообразность перевода вывесок в Набережных Челнах на татарский язык. По его словам, это создает дополнительную нагрузку на бизнес. Такое заявление было сделано в ходе антикризисного штаба с участием мэра города Наиля Магдеева.

Названия часто являются и брендом, который предприниматели продвигают. Перевод иногда может вызвать негативную реакцию и несет дополнительные затраты для бизнеса.

— В условиях пандемии у предпринимателей и так много проблем. И налоговое поле меняется, и клиентов меньше становится. Если мы будем еще такими вещами как перевод заниматься, который на самом деле только ухудшает архитектурный облик, — сказал Балта.

Фото: nabchelny.ru

По его словам, понимание бренда может начать размываться из-за перевода, поскольку он изначально не предусмотрен концепцией.

— Это не касается информационных сообщений, а только названия, бренда и фирменного стиля. Я считаю, это немного некорректно. Мы, грубо говоря, создаем дополнительные проблемы для бизнеса на ровном месте.

Заместитель руководителя исполкома Ильмир Исхаков отметил, что исполком города знает о проблеме. Но по закону о государственных языках Татарстана, вывески должны быть на двух языках — русском и татарском. Названия брендов не переводятся. Мэр Челнов Наиль Магдеев попросил разбираться по конкретным случаям, на частных примерах и призвал найти золотую середину.



Ранее Набережные Челны вошли в число лидеров по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов России по итогам 2020 года.



Татьяна Леухина