В Кремле прокомментировали рост цен на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на продукты питания. По его словам, сдерживание цен на продукты будет осуществляться с помощью рыночного урегулирования и только рыночными методами.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в других странах на зарубежных рынках разная ситуация, однако это не имеет никакого отношения к рекордным объёмам производства сельхозпродукции в России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава государства акцентировал, что «когда речь идёт о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать», рассказал Песков.

«Соответственно, если она так дорожает, плюс ещё торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — передает RT слова пресс-секретаря главы государства.



Путин узнал о ценах на продукты питания от профильных ведомств и от российских граждан.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. Он подчеркнул, что стоимость продуктов — «чувствительная тема».



Татьяна Леухина