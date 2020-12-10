Новости бизнеса

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В России из-за коронавируса прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий МСБ

12:38, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России из-за коронавируса прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий МСБ
Фото: Максим Платонов

С начала пандемии коронавируса в России 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились и прекратили свое существование. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью телеканалу «Россия 24», пишет «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее сообщалось, что малый бизнес Татарстана оказался в лидерах по темпам восстановления в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем