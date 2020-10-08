Как бригадир киллеров «Хади Такташ» принял заказ на гендиректора КСК «УНИКС»

После явки с повинной через 20 лет узника «Черного Дельфина» снова ждет суд в Казани

Фото: kpfu.ru (на фото Александр Щербаков)

Заказчик пока не установлен, исполнитель давно мертв, организатор покаялся, а потерпевший пережил два покушения. Бригадир киллеров казанского ОПС «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов, он же «Ринтик» в ближайшее время предстанет перед Вахитовским райсудом Казани. Год назад в колонии «Черный дельфин» он повинился в неудачной попытке криминальной расправы в 1999 году над непокорным директором КСК КГУ «УНИКС», что не желал делить с бандитами прибыль. Как выяснило «Реальное время», в осмотре места преступления участвовал нынешний зампред Верховного суда РТ, а «Ринтику» новое наказание не грозит — он уже на пожизненном.

Водителя «Волги» спас ремень



3 ноября 1999 года баскетболисты казанского «УНИКСа» играли с поляками. После домашнего матча Александр Щербаков как директор команды и одноименного культурно-спортивного комплекса принимал гостей в личном кабинете. Проводил их после полуночи и сел в служебную «Волгу».

Тронуться машина не успела. Дорогу преградил парень, поднявшийся со стороны «Ленинского садика», достал из-под куртки пистолет и открыл огонь через лобовое стекло — прямо в Щербакова, вспоминал на следствии водитель авто Ильдар Мамлеев. Вип-пассажир открыл дверь, но киллер не дал ему выйти и продолжил стрельбу в упор. Целил и в водителя, чтобы не мешал. Одна из пуль зацепила рулевое колесо и рикошетом прошла по брючному ремню Мамлеева. Он не пострадал. А его шеф получил пять огнестрельных ран — два в грудную клетку с повреждением легкого, верхних ребер и ключицы, два в бедро и одно в плечо.

Стрелок убежал, а пострадавшего спасли врачи. Оперировать его закончили около 5-ти утра. При этом выставили вооруженный наряд у палаты, не исключая повторного нападения. Анализируя возможные версии покушения, «КоммерсантЪ» приводил слова баскетболистов о неких угрозах в адрес Щербакова. Якобы тем летом, когда директор КСК с командой был на сборах в Испании, на его домашний телефон поступил звонок с обещанием крупных неприятностей на родине. После чего супруга Щербакова будто бы обратилась в милицию, а по прилету в Казань к бизнесмену приставили охрану. Но он через пару недель от нее отказался.

Однако уже через три дня Коваленко отпустили, а подозрения с него были сняты. Фото cskabasket.com

По подозрению в причастности к расстрелу задержали Евгения Коваленко — на тот момент главного тренера УНИКСа. О его «производственном» конфликте с директором команды знали многие. Однако уже через три дня Коваленко отпустили, а подозрения с него были сняты. По данным источников «Реального времени», по делу задерживались и «иные лица», однако в январе 2000-го расследование этого дела было приостановлено ввиду «неустановления подозреваемого».

Сам пострадавший делился с журналистами предположением, что преступление могло быть совершено по недоразумению, отрицая какие-либо угрозы в свой адрес. «Я был всегда независим и никогда не вмешивался ни в какие разборки!» — пояснял он.

Заметим, что до Тысячелетия Казани КСК был не только крупным спортцентром, но и крупнейшей концертной площадкой города, своего рода центром его ночной жизни. Там проводились дискотеки, гастроли заезжих звезд, работал свой бильярдный клуб и тогда еще легальные игорные автоматы. Часть помещений сдавалась под офисы и заведения общепита.

Второе «покушение» и откровения киллера

В 2005-м году Щербаков пережил еще и тяжелое ранение в голову — из своего охотничьего ружья «Сайга» 12-го калибра. Тогда силовики сообщали, что бизнесмена и свою 33-летнюю подругу «по неосторожности» подстрелила 25-летняя жительница Казани. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

К расследованию обстоятельств расстрела «Волги» силовики вернулись через 20 лет — в марте 2020-го. К тому моменту потерпевший Щербаков успел оставить посты директора команды и КСК, а также расстался с креслом президента Федерации баскетбола РТ. Но остался в числе учредителей этой Федерации и баскетбольного клуба «УНИКС». А еще получил пост замруководителя в дирекции социально-спортивных объектов Казанского федерального университета.

Фото предоставлено зампредом ВС РТ, автором серии «Бандитская Казань» Максимом Беляевым

Реанимировать дело помогла явка с повинной, полученная в середине ноября 2019-го года от сокамерника Радика «Раджи» Галиакберова из оренбургской колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Получивший «расстрельный» срок за бандитизм, убийство в орггруппе, незаконный оборот оружия и наркотиков, и участие в преступном сообществе «Хади Такташ» Ринат «Ринтик» Фархутдинов поделился сначала с оперативниками, а затем и следователями деталями нераскрытого покушения на Щербакова.

Проверка показаний Фархутдинова, в том числе, на месте преступления заняла у сотрудников 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ немало времени. Однако позволила сделать вывод — о своем участии в этом преступлении он не врет. По делу были допрошены и другие участники ОПС, которые частично подтвердили признания «Ринтика».

В итоге, ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму и в составе организованной группы. По версии Следкома, Щербакова «хадишенским» заказал некий активный, но пока неустановленный член ОПС «Тукаевские», обещая выплатить вознаграждение в 10 тысяч долларов. Но лишь после того, как получил категоричный отказ директора «УНИКСа» отдавать часть прибыли КСК криминальной «крыше». Предложение «Ринтику» передали через другого члена ОПС «Хади Такташ», и при встрече он согласился. Местом бандитских переговоров стала территория у Советского райсуда Казани. При другой встрече у «УНИКСа» заказчик указал на белую директорскую «Волгу» и самого Щербакова, через некоторое время передал пистолет Макарова с глушителем и адреса, где бывает непокорный бизнесмен.

Как полагают силовики, найти исполнителя Фархутдинову было не сложно — именно он отвечал за создание целого спецподразделения киллеров в банде «Хади Такташ» по указанию ее лидера «Раджи». По версии следствия, подельником «Ринтика» стал Анатолий Новицкий, которому были обещаны 5 тысяч долларов за стрельбу. На следствии Фархутдинов уверял, что они вместе следили за будущей жертвой несколько дней, и решили подкараулить Щербакова после домашнего матча баскетболистов у дома его знакомой на улице Бойничной.

Фото предоставлено зампредом ВС РТ, автором серии «Бандитская Казань» Максимом Беляевым

В намеченный вечер просидели в засаде несколько часов, и не дождавшись Щербакова, рванули на «девятке» в «УНИКС» и заняли пост метрах в 30-ти от директорской «Волги». Увидев, что Щербаков садится в машину, Новицкий пошел на дело, а задачей Фархутдинова было забрать его после расстрела. По крайней мере именно так описывал свою роль «Ринтик» силовикам, уверяют источники «Реального времени». Денег от заказчика никто из подельников не получил.

Ни ту «девятку», ни расстрелянную 20 лет назад «Волгу» следователям после возобновления дела найти не удалось. Машины давно сняты с учета.

Кирилов допрошен как свидетель

Допросить Новицкого уже не удастся. Как уточнили в прокуратуре Татарстана, он скончался в местах лишения свободы несколько лет назад.

В отношении неустановленного заказчика расследование дела выделено в отдельное производство. Источники «Реального времени» уверяют, что осужденный Ринат Фархутдинов называл Геннадия Мураткина, который после смены фамилии стал Кириловым и сейчас обвиняется по делу ОПС «Тукаевские». Следователи МВД Татарстана считают его одним из организаторов сообщества — наряду с Наилем Шайхутдиновым и беглым Анатолием Агрбой. Кроме тяжкой статьи 210, в деле соединены эпизоды вымогательства, мошенничества, легализации преступных доходов, организации незаконной миграции. Убийств в нем нет. Зато статус потерпевшего в деле «Тукаевских» получил осужденный за убийство Ринат Раимджанов.

Дело признавшего вину Фархутдинова рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. Фото Максима Платонова

Арестованный Кирилов допрошен по делу о покушении на Щербакова в качестве свидетеля. Слова «Ринтика» он опровергает, знакомство с членами ОПС «Хади Такташ» отрицает. Как уточнил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах, в части заказчика показания Фархутдинова пока подтверждают лишь наличие следа «Тукаевских».

Дело признавшего вину Фархутдинова рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. Несмотря на истекший срок давности по преступлению 1999-го года, Фемида вправе не применять эту норму в отношении участника тяжкого преступления. Правда, в случае Фархутдинова назначить более строгое наказание нельзя. А вот заслужить благодарность силовиков за помощь в раскрытии дела можно. По крайней мере, защитники из дела ОПС «Тукаевские» не исключают такой сценарий.

— Такие признания осужденных к пожизненному — скорее всего, вопрос каких-то компромиссов с теми органами, которые работают с такими людьми. Может, посодействуют, чтобы пересмотрели итоговое решение. Потому что сам приговор о пожизненном — он не окончательный, — говорит адвокат Вениамин Чубаренко.

С этим согласен и его коллега Аскар Пономарев: «В моем понимании, эти ребята пытаются избавиться от пожизненного. И как показывает история с «Кварталовскими» — это возможно. А вообще это такой контингент, который завтра и против нас с вами может дать показания. Для них это не принципиально».

В истории Татарстана есть несколько примеров, когда приговоренным умереть за решеткой давали надежду на вольную. Так в 2010-м Верховный суд РФ заменил пожизненное 25 годами колонии строгого режима лидеру ОПС «Квартала» Фариду Галиуллину.

В 2016-м в Москве поправили приговор экс-лидера ОПГ «Новотатарка», имам-хатыба Азата Зарипова. За решеткой он должен провести 24 года.

Ну а первым освобожденным ввиду таких пересмотров россиянином стал казанец Анвар Масалимов, который в 1991-м в Томской области убил пенсионера-хозяина дома, расчленил его тело и часть сжег в печь, а часть выбросил. Он тоже получил пожизненное, но после сокращения отсидки срока до 15 лет, вышел из колонии «Полярная сова» в 2018-м.

О семи попытках пересмотра своего пожизненного недавно в интервью «МК» рассказал и главарь кровавой челнинской группировки Эдуард Тагирьянов.



Максим Беляев (справа) еще в бытность следователем лично работал по делам казанских группировок

Фархутдинов расстрелял Воздвиженского и взял его вдову в жены

Как Радик «Раджа» Галиакберов под лозунгом «Хади Такташ — весь город наш!» строил свою криминальную империю на крови старших и авторитетных членов группировки, подробно рассказали в книге «Бандитская Казань» зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев и старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Причем, первый еще в бытность следователем лично работал по делам казанских группировок. Занимался и расследованием покушения на Щербакова, начиная с осмотра места преступления.

По данным авторов серии книг, главным источником доходов «раджовских» была наркоторговля. Галиакберов первым в Казани наладил поставки элитного кокаина и стал наркобороном. Убийства, незаконный оборот оружия, мошенничество, вымогательство, бордельный бизнес в комбинате «Здоровье» и на квартирах также приносили доход. Дурь и девочки позволили стать «Хади Такташ» одной из самых богатых группировок. «У Галиакберова периодически скапливалось до миллиона долларов наличности, вполне мог завязать с убийствами, но похоже вошел во вкус. Когда некого было убивать в своей группировке, переключился на соседей — «Перваков», восстанавливают картину по материалам следствия и суда знатоки «Бандитской Казани».



Сначала за голову каждого «первогорковского» из бригады Батрова, он же «Бибик», главарь «хадишенских» пообещал по 5 тысяч долларов и передал номера со списками автомашин конкурирующей ОПГ. Далее решил создать свою бригаду киллеров, для чего обратился к Ринату Фархутдинову, «Ринтику». В свое время, не желая участвовать во внутренних войнах (шесть жертв были убиты, расчленены и утоплены либо залиты кислотой в Москве) «Ринтик» переметнулся к «Павлюхинским», а потом получил срок за хранение двух пистолетов. Вышел и взялся за порученное «Раджой» дело, к которому привлек и племянника Дениса Черняева.

Когда некого было убивать в своей группировке, переключился на соседей — «Перваков», восстанавливают картину по материалам следствия и суда знатоки «Бандитской Казани». Фото Ирины Плотниковой

В июне 1998-го Фархутдинов лично застрелил одного из «перваков» — Никиту Воздвиженского. Выяснил, где живет, проколол колесо его машины и расстрелял, когда тот утром ставил запаску. Потерпевшей по этому эпизоду стала бывшая жена Воздвиженского, которая после его смерти стала супругой самого «Ринтика». До приговора «хадишенским» эта активная участница процесса не дожила — скончалась от отравления угарным газом в результате странного пожара в соседней, пустующей квартире. Как позже выяснилось, дымоход был кем-то завален.

В разгар войны группировок сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью получили информацию, что «Раджа» проводит «стрелку» с конкурентами на Арском кладбище. Личный состав управления был на выезде. Двое оперов прибыли на место, увидели, что бандиты начали расходиться, и, не дожидаясь прибытия СОБРа, отправились брать «Раджу» в офис, где на тот момент находились десятка три представителей криминала. Галиакберов сдался без боя, и много раз жалел об этом.

В 2002-м Верховный суд Татарстана приговорил 33-летних Галиакберова и Фархутдинова к пожизненному сроку, причем, отбывать наказание их отправили в одну камеру колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Еще 11 участников этого ОПС убийц получили сроки от 6 до 24 лет колонии. Сейчас «Ринтику» и «Радже» уже по 52.