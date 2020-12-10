Путин предложил «посмотреть» на перспективы широкой амнистии в России

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно «посмотреть» на перспективы проведения в РФ «широкой амнистии». Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



Вопрос об амнистии подняла одна из участниц встречи: «Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда».

Фото: kremlin.ru

Ранее стали известны детали уголовных дел россиян, амнистированных Путиным.