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Путин предложил «посмотреть» на перспективы широкой амнистии в России

15:06, 10.12.2020
Путин предложил «посмотреть» на перспективы широкой амнистии в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно «посмотреть» на перспективы проведения в РФ «широкой амнистии». Об этом он сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Вопрос об амнистии подняла одна из участниц встречи: «Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда».

Фото: kremlin.ru

Ранее стали известны детали уголовных дел россиян, амнистированных Путиным.

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