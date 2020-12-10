Генпрокурор назначил нового прокурора Тюлячинского района Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Приказом генпрокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Тюлячинского района РТ официально назначена Нурия Сабирзянова. В четверг, 10 декабря, ее представил коллективу глава татарстанского надзорного ведомства Илдус Нафиков.

На этом посту Сабирзянова сменила Рима Сунгатуллина, который перешел на должность городского прокурора в Азнакаево.

Нурия Сабирзянова родилась в апреле 1962 года в Балтасях. Она окончила юрфак Казанского госуниверситета по специальности «правоведение» в 1987 году. Тогда же начала службу в прокуратуре. Последние 10 лет Сабирзянова занимала должность прокурора Атнинского района.