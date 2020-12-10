В Казани утвердили план первого этапа проекта кольцевой железной дороги

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки. Документ опубликован сегодня в сборнике документов мэрии.

В административном отношении объект строительства расположен в пределах Кировского и Московского районов Казани. Проектом предполагается строительство на перегоне Новое Аракчино — Юдино — Восстания нового путепровода на пересечении с Горьковским шоссе. Также построят железнодорожные пути длиной 8,9 км.

Напомним, железная кольцевая дорога в столице Татарстана будет состоять из двух «полуколец» и строиться в два этапа. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».