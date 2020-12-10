С начала года продукты в Татарстане подорожали более чем на 5%

Фото: Илья Репин

По итогам ноября инфляция в Татарстане составила 0,8%, с начала года — 3,9%. Об этом говорится в материалах Татарстанстата. Так, в прошлом месяце цены на продукты в РТ выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, с начала года — на 5,2%.

Непродовольственные товары за ноябрь подорожали на 0,6%, с января — на 4,4%. Цены на услуги в РТ увеличились на 0,2% в ноябре и на 1,5% с начала года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в ноябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,42%.

