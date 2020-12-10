КАМАЗ презентовал в Москве электромобиль «Кама-1»

Сегодня в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» в Москве прошла презентация электромобиля «Кама-1». Его разрабатывали ПАО «КАМАЗ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), сообщает пресс-служба компании.



Работа над электромобилем началась в декабре 2018 года, за 2 года был создан цифровой двойник и изготовлен экспериментальный образец. Машина с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3 представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер.

Электромобиль получил литий-ионный аккумулятор ёмкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Разогнаться на электромобиле до 100 км/ч можно за 6,7 секунды.

Автомобиль спроектировали в Центре компетенций Петербургского политехнического университета. Он может стать первым в России электроавтомобилем, производящимся для массового потребителя — в 2021 году КАМАЗ уже может наладить производство.