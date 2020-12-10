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Медведев предложил забирать животных у жестоких хозяев

14:57, 10.12.2020
Медведев предложил забирать животных у жестоких хозяев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил разработать новую законодательную меру, которая позволит забирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними.

«Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры», — сказал Медведев, комментируя вопрос жителя Краснодарского края о совершенствовании законодательства о жестоком обращении с животными.

Фото: Максим Платонов (архив)

Политик предложил проработать соответствующие инициативы и сформулировать поручения правительству и Госдуме, передает ТАСС.

Ранее ветеринар из Казани Александра Чернышова рассказывала, что ситуация в сфере обращения с животными в Татарстане «ужасная и бесперспективная». Она убеждена, живодерство процветает, а органы власти не торопятся сотрудничать с зоозащитниками.

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