Дизайнер Артемий Лебедев помог детской инклюзивной театр-студии из Нижнекамска

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев помог детской инклюзивной театр-студии «Другой театр» из Нижнекамска. Он перевел им крупную сумму денег, которая была собрана во время его стрима.

Студии не хватало средств на декорации и костюмы для постановки спектакля, поэтому они запустили сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Артемий Лебедев внес 100 тыс. рублей.

В театре назначили Артемия Лебедева генеральным продюсером спектакля-мюзикла «Волшебник изумрудного города» и поблагодарили за оказанную помощь.

Татьяна Леухина