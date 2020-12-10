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Правительство России предоставит возможность оформлять пенсию в банках

13:10, 10.12.2020
Правительство России предоставит возможность оформлять пенсию в банках
Фото: wikimedia.org

Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг в негосударственных организациях. В числе услуг и оформление пенсии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании Кабмина.

Так, оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет в организациях, где для этого есть технические возможности, в том числе и в уполномоченных банках, передает ТАСС.

Фото: Илья Репин (архив)

С декабря этого года россияне будут получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Чтобы услуга заработала, гражданам необходимо дать согласие на получение уведомлений на портале госуслуг.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономикаБанки
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