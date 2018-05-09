Зиннуров Ирек Хайдарович

Общая информация

Родился в Якутске.

Образование:

Симферопольский государственный университет.

Трудовая деятельность:

1994 г. — начал играть за волгоградский клуб «Лукойл-Спартак», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России (1997, 1999, 2003, 2004 гг.) и шестикратным обладателем Кубка России (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.).

С 1995 года выступал за сборную России.

1997 г. — бронзовый призер чемпионата Европы (Севилья)

1998 г. -победитель Игр Доброй Воли (Нью-Йорк)

2000 г — серебряный призер Олимпиады в Сиднее

2001 г. -бронзовый призер чемпионата мира (Фукуока)



2002 г. — победитель Мировой Лиги (Греция)

2002 г. — обладатель Кубка мира (Белград)

2004 г. — бронзовый призер Олимпиады в Афинах

2004 г. — стал капитаном команды «Синтез» (Казань), в составе которой выиграл Кубок «Len Trophy» (2006−2007 гг.),

2007 г. — чемпионат России

2005 г. — Кубок России

В 2009 г. объявил о завершении спортивной карьеры.

С 2009 по 2010 гг. — директор бассейна «Оргсинтез».

С 2010 г. — вице-президент клуба «Синтез» (Казань).

С января 2011 г. — главный тренер ватерпольного клуба «Синтез».

С октября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Награждён орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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