Зиннуров Ирек Хайдарович
Общая информация
Родился в Якутске.
Образование:
Симферопольский государственный университет.
Трудовая деятельность:
1994 г. — начал играть за волгоградский клуб «Лукойл-Спартак», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России (1997, 1999, 2003, 2004 гг.) и шестикратным обладателем Кубка России (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.).
С 1995 года выступал за сборную России.
1997 г. — бронзовый призер чемпионата Европы (Севилья)
1998 г. -победитель Игр Доброй Воли (Нью-Йорк)
2000 г — серебряный призер Олимпиады в Сиднее
2001 г. -бронзовый призер чемпионата мира (Фукуока)
2002 г. — победитель Мировой Лиги (Греция)
2002 г. — обладатель Кубка мира (Белград)
2004 г. — бронзовый призер Олимпиады в Афинах
2004 г. — стал капитаном команды «Синтез» (Казань), в составе которой выиграл Кубок «Len Trophy» (2006−2007 гг.),
2007 г. — чемпионат России
2005 г. — Кубок России
В 2009 г. объявил о завершении спортивной карьеры.
С 2009 по 2010 гг. — директор бассейна «Оргсинтез».
С 2010 г. — вице-президент клуба «Синтез» (Казань).
С января 2011 г. — главный тренер ватерпольного клуба «Синтез».
С октября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Награждён орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
Дата последнего обновления: 09.05.2018