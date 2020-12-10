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В России ограничили цены на подсолнечное масло и сахар

17:58, 10.12.2020 1
В России ограничили цены на подсолнечное масло и сахар
Фото: pixabay.com

Власти России рекомендовали продавцам придерживаться определенных цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Для масла максимальная цена в розницу должна составлять не более 110 рублей за литр, для сахара — 45 рублей за кг.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на инфляцию в сфере продовольственных товаров. Он заявил, что подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. Он подчеркнул, что стоимость продуктов является «чувствительной темой».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:31
    вот оно, ручное управление в действии.
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