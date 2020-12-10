Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские врачи вылечили инженера из Италии от COVID-19 с 50%-ным поражением легких

14:59, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанские врачи вылечили инженера из Италии от COVID-19 с 50%-ным поражением легких
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В РКБ Татарстана вылечили от COVID-19 48-летнего мужчину из Италии. Его госпитализировали в больницу, где он болел больше двух недель с поражением 50% легких.

Казанские врачи вылечили мужчину, уже на днях он возвращается на родину. «Спасибо большое врачам! Я рад, что переболел в России. Я не уверен, что в Италии меня бы спасали и лечили, как здесь», — приводит слова мужчины пресс-служба РКБ.

Врачи Спасской ЦРБ помогли 75-летней пациентке побороть коронавирус. Она вылечилась, несмотря на 70%-ное поражение легких.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем