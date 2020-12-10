Путин оговорился, комментируя дело экс-журналиста Ивана Сафронова

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело бывшего советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его деятельности в качестве советника в «Роскосмосе», за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (цитата по RT).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин оговорился, когда сказал, что Сафронов уже осужден. На самом деле следствие еще идет — в ноябре Лефортовский суд Москвы оставил Сафронова в СИЗО до 7 марта.



Фото: youtube.com

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в «Роскосмос», став советником Дмитрия Рогозина.