Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил проработать идею создания в России специального суда по правам человека

15:08, 10.12.2020
Путин поручил проработать идею создания в России специального суда по правам человека
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Инициативу выдвинул один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать», — передает ТАСС слова Путина.

Фото: kremlin.ru

Он добавил, что это требует финансирования и изменения определенной системы.

Кроме того, глава государства согласился с тем, что нужно «посмотреть» на перспективы проведения в РФ «широкой амнистии».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем