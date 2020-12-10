Путин поручил проработать идею создания в России специального суда по правам человека
Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Инициативу выдвинул один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.
«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать», — передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что это требует финансирования и изменения определенной системы.
Кроме того, глава государства согласился с тем, что нужно «посмотреть» на перспективы проведения в РФ «широкой амнистии».
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