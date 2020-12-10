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Мишустин отчитал чиновников за подорожавшие продукты

13:01, 10.12.2020
Мишустин отчитал чиновников за подорожавшие продукты
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. Он подчеркнул, что стоимость продуктов является «чувствительной темой».

«Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», — передает «РИА Новости» слова главы правительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мишустин поручил подготовить предложения по сдерживанию цен.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на инфляцию в сфере продовольственных товаров. Он заявил, что подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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