Пик безработицы в Татарстане пришелся на начало сентября

Пик безработицы в Татарстане в этом году пришелся на начало сентября. По данным Минтруда РТ, к 1 сентября в республике насчитывалось 79 053 официально зарегистрированных безработных.

К 4 декабря их стало почти на 30 тысяч меньше, следует из цифр, предоставленных министерством.

Глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова рассказала сегодня в интервью, что 1 января 2020 года в республике было зарегистрировано менее 11 тысяч человек безработных. На 1 марта и 1 апреля их число держалось в районе 12 тысяч.

В мае показатели стали резко расти, к 1 сентября достигли пика, а затем начали постепенно снижаться.