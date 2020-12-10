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Гинцбург рассказал, сколько россиян привились от COVID-19

14:19, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург рассказал, сколько россиян привились от COVID-19
Фото: pixnio.com

Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что препарат был получен в рамках гражданского оборота. В России сейчас наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране, передает Интерфакс.

Фото: mos.ru

Вчера министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны решили отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не подтвердили эту информацию.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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