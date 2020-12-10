Директор казанской гимназии, где покончил с собой школьник, прокомментировала обвинения в адрес учительницы

Мать 15-летнего школьника казанской гимназии №102, который покончил с собой в сентябре этого года, рассказала в Instagram, что в предсмертной записке он обвинил в этом учителя химии. По словам родительницы, педагог позволяла себе унижать детей, обзывая их.

«Спустя один месяц (после трагедии прим. ред) ученики подали коллективную жалобу директору гимназии, Проценко Ирине Николаевне, где просили заменить учителя. Но Проценко порвала письмо, и никаких действий по урегулированию сложившейся ситуации от нее не последовало, — сообщила мать школьника.



На данный момент идет следствие по уголовному делу о доведении до самоубийства. Однако, слов родительницы, педагог не была отстранена от должности.

«Давая показания, она призналась, что действительно позволяла себе непрофессиональное общение с детьми, но полиция установить достаточную степень вины не может, ссылаясь на то, что этому нет видеодоказательств. Сейчас по гимназии ходят слухи о скором закрытии дела», — сообщила мать школьника.

На скандал уже отреагировала сама Проценко, чья позиция была опубликована в Instagram-аккаунте гимназии. По ее словам, дать объективную оценку сложившейся ситуации может только следствие и компетентные органы, «которым мы предоставили всю необходимую информацию о мальчике».

«Никто не может и не будет препятствовать следствию. Нам всем важно знать правду. Мы понимаем, что ситуация крайне сложная, у нее есть две стороны медали. Наш учитель — это опытный педагог с 25-летним стажем, она воспитала множество мальчишек и девчонок, которые показывают прекрасные результаты по своему предмету. Да, иногда учителя должны быть строгими и требовательными, но никогда — жестокими! Поэтому я призываю всех неравнодушных не заниматься самосудом, который может нанести вред всем сторонам этого происшествия, и доверить выяснение причин трагедии компетентным органам!», — сообщил директор гимназии.

По ее словам, если вина учителя будет признана, то она понесет наказание.

Также Проценко обратилась к родителям детей: «Пожалуйста, если у вас есть замечания или жалобы к работе педагогов, то обращайтесь ко мне лично для принятия безотлагательных мер. Готовы сделать все для того, чтобы ситуация прояснилась, и все дети были в безопасности!».