ВМФ России впервые за десять лет проведет учения с НАТО

Корабли Военно-морских сил России проведут совместные учения со странами НАТО. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, это произойдет впервые за 10 лет.

Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях также примут участие корабли США, Великобритании, Пакистана, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Фото: commons.wikimedia.org

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».

Вчера сообщалось, что в рамках учений стратегических сил ракетные войска России выполнили пуски баллистических и крылатых ракет с космодрома Плесецк. Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.