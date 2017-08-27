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Министерство информатизации и связи РТ

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Общая информация

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, проводящим государственную политику в сфере информатизации и связи; в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в установленной сфере деятельности.

В структуру Министерства информатизации и связи входят:

ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

ГУП РТ "Центр информационных технологий Республики Татарстан"

ГУ "Комплекс-52"

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи»

АНО «Фонд развития города Иннополис».

Основными задачами министерства являются:

  • обеспечение потребности населения, органов государственной власти и организаций Республики Татарстан в доступе к услугам связи, информационным ресурсам и информационном взаимодействии;
  • обеспечение развития и поддержка системы "электронного правительства" Республики Татарстан;
  • содействие внедрению на территории Республики Татарстан перспективных инфокоммуникационных технологий и стандартов;
  • создание благоприятных условий для развития конкурентной среды для всех операторов информатизации и связи, предоставляющих услуги на территории Республики Татарстан, на равноправной основе.
Руководитель - Шайхутдинов Роман Александрович



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 8
  • Телефон: (843) 231-77-01
  • Email: mic@tatar.ru
  • Сайт: mic.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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