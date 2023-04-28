В Татарстане утвердили порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере ИКТ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Уполномоченным на эти действия органом определено Минцифры республики.

Реестр ведомство будет вести в электронной форме путем включения в него данных об организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, внесения изменений в сведения о них, а также исключения информации о таких компаниях.

Чтобы попасть в реестр, организация должна подать соответствующее заявление в специальном разделе платформы «Мои субсидии». Одновременно требуется разместить презентацию, содержащую сведения о наименовании компании, данные о руководителе, о бизнес-модели, о компетенциях команды, о конкурентах и преимуществах перед ними и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заявление организации Минцифры Татарстана должно рассмотреть в течение десяти дней. Ведомство либо удовлетворит его и включит компанию в реестр, либо приостановит рассмотрение документа, либо откажет в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении заявления возможен, если организация зарегистрирована за пределами Татарстана, если истекли 3 года с момента внесения сведений о ней в ЕГРЮЛ, доходы компании с момента ее создания превысили 1 млн рублей. Также такое решение вынесут, если у лица, замещающего должность единоличного исполнительного директора, есть неснятая или непогашенная судимость.

Сведения, содержащиеся в реестре, будут открытыми и доступными, говорится в документе.

О том, что в Татарстане собираются утвердить порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий «Реальное время» писало в марте этого года. Создание подобных реестров еще в октябре 2022 года анонсировала российское Минцифры — для предоставления отсрочки сотрудникам стартапов от частичной мобилизации.

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Татьяна Демина