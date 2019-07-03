5G в Татарстане: восемь тестовых площадок, миллионные траты для бизнеса и глобальные проблемы с частотами

В пяти городах Татарстана протестируют сети 5G

Фото: Максим Платонов

В конце июня стало известно о том, что в Татарстане определили восемь территорий для тестирования сетей 5G. «Реальное время» выяснило, какие компании заинтересовались татарстанскими площадками, во сколько обойдется тестирование сети пятого поколения, с какой целью по всей стране запускаются подобные зоны и что мешает внедрению технологии 5G в России.

«Формально ограничений по размеру бизнеса для участия в тестировании нет»

В пяти городах Татарстана появится возможность организовать пилотные зоны для развертывания сетей 5G. Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в список населенных пунктов входит Казань (ул. Ямашева, Вахитовский и Ново-Савиновский районы, а также аэропорт «Казань»), Набережные Челны (завод КАМАЗ), Иннополис, Альметьевск и Арск.

Как сообщили «Реальному времени» в Минкомсвязи РФ, территории отбирались в соответствии с заявками операторов, а формат каждой отдельно взятой зоны тестирования будет зависеть от конкретного кейса. Итоговое решение по пилотным площадкам и компаниям-операторам будет принято на ближайшем заседании ГКРЧ в июле, а пока в распоряжении СМИ имеется предварительная информация, о том, что заявки для организации зон тестирования 5G в РТ уже подали МТС, «Вымпелком» («Билайн») и «Таттелеком».

Пресс-служба ПАО «МТС» уточняет, что компания подала заявки на организацию в течение 2019—2020 годов пилотных зон в Иннополисе и в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ. «Таттелеком» не смог предоставить оперативный ответ на запрос издания и рассказать, какие именно республиканские площадки заинтересовали компанию. В свою очередь, представители «Билайна» ограничились информацией о том, что оператор планирует развертывание нескольких пилотных зон 5G в Татарстане до конца текущего года.

Минкомсвязи РФ уточняет, что формально ограничений по размеру бизнеса для участия в тестировании нет, но «надо понимать, что для полноценного тестирования нужны подложки из покрытия 4G и ядро сети 4-го или 5-го поколения. Фото digital.gov.ru

Как сообщало ранее Минсвязи РТ, заявку на тестирование технологии пятого поколения на одной из восьми территорий может подать любая заинтересованная организация, и все местные компании в курсе имеющейся возможности. Минкомсвязи РФ уточняет, что формально ограничений по размеру бизнеса для участия в тестировании нет, но «надо понимать, что для полноценного тестирования нужны подложки из покрытия 4G и ядро сети 4-го или 5-го поколения, а это существенные траты, которые вряд ли сможет себе позволить маленькая компания».

— Для тестирования 5G требуется согласовать с силовыми ведомствами возможность использования конкретных радиочастот и места размещения базовых станций. Для этого оператору нужно обратиться в Главный радиочастотный центр с заявкой о проведении экспертизы электромагнитной совместимости. Полученные по ее результатам материалы представляются в ГКРЧ для принятия решения о выделении радиочастотного ресурса под пилотную зону, — описывает алгоритм действий для заинтересованных компаний пресс-служба федерального министерства. — Затраты на экспертизу — до 100 тыс рублей на каждую базовую станцию. Дальше — стоимость базовой станции (от 1 до 3 млн рублей в зависимости от конфигурации) и операционные затраты.

«Обычный пользователь не получит никакого профита от пилотных зон»

В прошлом году опытная зона сетей пятого поколения была развернута на территории Иннополиса силами ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компании Huawei, а также Минсвязи РТ. Напомним, «Ростелеком» дал частоту, «Таттелеком» обеспечил тестовую инфраструктуру (оптические каналы связи, прокладка кабелей, трубостойки), а Huawei снабдил опытную зону оборудованием широкополосного беспроводного доступа с элементами направления 5G (Massive MIMO). Площадка использовалась компаниями-резидентами для тестирования решений и продуктов, требующих использования сетей пятого поколения. За пределами Татарстана несколько пилотных зон были развернуты в Москве и Санкт-Петербурге.

— Пилотирование — это в любом случае хорошо. Оно позволяет понять, насколько затратным будет внедрение технологии, насколько быстро это можно будет сделать в других регионах. Пилотные зоны — это первый шаг, который позволит развивать технологию дальше, — комментирует куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова. — Обычный пользователь не получит никакого профита от пилотных зон — в перспективе он просто получит более быстрый доступ к сети Интернет, в случае, если пилотирование пройдет успешно.

В свою очередь директор ИТИС КФУ Айрат Хасьянов добавляет, чем быстрее на пилотах будут отработаны технические аспекты разворачивания сетей пятого поколения, тем быстрее возможности для развития бизнеса будут реализованы.

— Потребитель получит еще больше поводов для лени, почти не выходить из дома и дружить исключительно телефонами. А если серьезно, бытовые вопросы станет решать легче. Появится больше удобных сервисов, таких, как недавно и массово пришедший в Казань каршеринг. Это очень удобно. В городе больше просто не нужно покупать машину. Ну и конечно, в итоге внедрения сетей пятого поколения пользователи получат еще более дешевую и качественную связь. Вспомните, сколько стоила сотовая связь на заре появления технологии GSM и CDMA, и сравните с тем, сколько это стоит сегодня, или сравните с тем, сколько эта связь стоит за рубежом, — рассказывает Айрат Хасьянов.

Стоит заметить, что пока одной из главных проблем, тормозящих развитие и внедрение 5G в России, является выделение частот.

— Военные занимают частоты, которые им вроде бы не нужны, но могут пригодиться. И это именно те частоты, на которых 5G работал бы быстро, а внедрение было бы недорогим. Сейчас, насколько я знаю, пилотируется более дорогой вариант, что позволит операторам связи сделать подсчеты относительно того, насколько это выгодно, — констатирует Ирина Левова.

«Строго говоря, это совершенно другая модель экономики»

Директор ИТИС КФУ Айрат Хасьянов поясняет, что связь пятого поколения — это не только мультимедиа-контент высокой четкости, но и более качественная связь в местах массового скопления людей, снижение капитальных затрат сотовых операторов, и как следствие конкуренции, в итоге — снижение стоимости услуг связи.

По его словам, все большую часть траффика будет создавать так называемый «интернет вещей» (IoT). В частности, промышленный интернет вещей (IIoT). С каждым годом городская среда будет становиться «умнее», как и наши жилища. Умные города, производства, дома и даже умные чайники — это и есть пользователи интернета вещей. Прогнозируется, что дальнейшее развитие конкурентоспособной экономики потребует поддержки подключения к одной соте не менее 300 тысяч киберфизических устройств, до 1 млн устройств на 1 кв. км.

— Основными факторами дальнейшего роста экономики являются источники данных и решения, основанные на сборе и обработке этих данных. Это могут быть как бизнес-решения, так и решения в социальной сфере. Уже сегодня в Казани используется адаптивная система управления дорожным движением на основе камер видеонаблюдения. Эта система позволяет разгружать транспортные артерии города, адаптируя режим работы светофоров к фактической загрузке дорог. Для того, чтобы система работала, необходимо с минимальной задержкой передавать данные от камер в центр обработки информации и обратно к сфетофорным объектам. Также многие граждане уже сегодня не собирают показания счетчиков, так как эти устройства умеют сами передавать нужные данные в управляющие компании, — рассказывает эксперт.

Директор ИТИС КФУ добавляет, что все больше трафика генерируют наши смартфоны и городской транспорт. И еще более «прожорливы» будут автономные автомобили, пришествие которых не за горами: КАМАЗ ведет совместно с Казанским федеральным университетом разработку автономного грузовика, робот-такси от Яндекса разъезжает по Иннополису.

— Промышленный интернет вещей является одним из основных факторов четвертой индустриальной революции. Интеграция смежников на уровне производственных линий звучит довольно абстрактно. Однако для потребителя это означает, например, возможность, сидя дома, выбрать конфигурацию нового автомобиля вплоть до мельчайших деталей, включая желание иметь или не иметь искусственный интеллект в новом авто. После чего запускаются все необходимые производственные цепочки. И в кратчайший срок новенький автомобиль подъезжает к жилищу заказчика. С точки зрения производителя в рамках индустрии 4.0 выпуск единицы уникальной продукции мало отличается от выпуска продукции массовой. Это совершенно новый уровень получения услуг и товаров для потребителя. Строго говоря, это совершенно другая модель экономики, где свою нишу можно найти даже небольшому приусадебному хозяйству, выращивающему небольшие излишки огурцов и помидоров. Но такая экономика невозможна без обмена данными, большими, очень большими объемами данных, — резюмирует Айрат Хасьянов.

