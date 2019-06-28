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В пяти городах Татарстана протестируют сети 5G

17:49, 28.06.2019 1
В пяти городах Татарстана протестируют сети 5G
Фото: publicdomainpictures.net

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила в Татарстане пять городов, где можно организовать пилотные зоны для развертывания сетей 5G.

Это Казань (улица Ямашева, территория аэропорта, Вахитовский и Ново-Савиновский районы), Набережные Челны (завод КАМАЗ), а также Альметьевск, Арск и Иннополис, пишет РБК со ссылкой на Министерство информатизации и связи РТ.

Заявки для организации пилотной зоны 5G подали МТС, «Вымпелком» («Билайн») и ТМТ («Таттелеком»).

Ранее стало известно, что в Казани, Москве и Санкт-Петербурге появятся первые коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G в России.

Технологии Татарстан
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