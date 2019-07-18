Тысяче татарстанцев предложат бесплатный билет в цифровую экономику

Пять пилотных регионов раздадут 5 тысяч цифровых образовательных сертификатов

Фото: Олег Тихонов

Жители Татарстана, Башкирии и еще трех регионов смогут первыми в России пройти бесплатное обучение по программам в области IT, получив персональные цифровые сертификаты. Как выяснило «Реальное время», прокачать свои цифровые навыки для новой экономики смогут граждане в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием. Предполагается, что разработанная модель повысит уровень грамотности населения в области информационных технологий.

Кадры для цифровой экономики

На текущей неделе стало известно о том, что республики Татарстан, Башкирия и Саха, а также Ростовская и Тульская области станут площадками для апробации персональных цифровых сертификатов, позволяющих получить бесплатное образование (онлайн или очно) по программам в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики.

Этот продукт был разработан в рамках федерального проекта «Кадры для ЦЭ», входящего в программу цифровизации экономики РФ. Апробация будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Предполагается, что разработанная модель повысит уровень грамотности населения в области информационных технологий.

— Если хочешь помочь кому-то, нужно дать ему не рыбу, а удочку. Персональный цифровой сертификат — это как раз такая удочка, позволяющая людям, мотивированным на изменения, прокачать свои цифровые навыки, — считает директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский.



«Персональный цифровой сертификат — это удочка, позволяющая людям, мотивированным на изменения, прокачать свои цифровые навыки», — считает Андрей Сельский. Фото dv.land

Повысить конкурентоспособность

Улучшить свои знания в сфере цифровой экономики за счет разработанной программы смогут трудоспособные россияне от 16 лет до пенсионного возраста: студенты, молодые специалисты, работающие по найму, самозанятые и безработные. Единственное требование — наличие среднего профессионального или высшего образования (гражданин может получать его в настоящее время).

Чтобы получить цифровой сертификат, человеку нужно подать заявление в ту образовательную организацию, которая займется бесплатным обучением. Одной из таких организаций станет Университет Иннополис.

— Напомню, что в июне образовательные учреждения республики получили гранты на обучение школьников цифровым навыкам. Персональные цифровые сертификаты станут еще одной возможностью для жителей повысить свою конкурентоспособность. Одной из ключевых задач Республики Татарстан является вхождение в экосистему организаций для проведения апробации с участием как общефедеральных, так и региональных провайдеров образовательных программ по компетенциям цифровой экономики, работодателей региона, центров занятости и сервисов подбора персонала, — отметил в своем «Инстаграме» министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Конкретика — ближе к сентябрю

Заявки на участие в апробации персональных цифровых сертификатов поступили из 31 региона России, однако специальная комиссия одобрила только пять из них. Как пояснили «Реальному времени» в АНО «Цифровая экономика», потенциальные участники отбирались с учетом показателей цифровизации, готовности системы образования и рынка труда.

Как уточняет Илья Торосов, регионы могут использовать инструмент софинансирования: «Можно сделать программу, например, на 30 тысяч рублей: 15 тысяч на федеральном уровне, 15 тысяч — от региона». Фото vk.com

В общей сложности среди пяти субъектов РФ будут поровну распределены 5 тыс. сертификатов номиналом до 15 тысяч рублей каждый. Как уточняет замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, регионы могут использовать инструмент софинансирования: «Можно сделать программу, например, на 30 тысяч рублей: 15 тысяч на федеральном уровне, 15 тысяч — от региона».

Тысячу сертификатов, полагающихся нашей республике, распределят между образовательными организациями Татарстана, список которых будет определен по итогам конкурсного отбора, стартующего в августе — сентябре. На данный момент известно лишь то, что одной из таких организаций станет Университет Иннополис. Количество сертификатов, направленных в то или иное образовательное учреждение, также определится по итогам конкурса. На этом же этапе начнется формирование перечня образовательных программ.

Миллион участников к 2024 году

— Участников апробации ждут новые вызовы. Уже к сентябрю с участием регионов должен пройти отбор образовательных программ, которые станут доступны населению в рамках апробационной реализации сертификатов, в регионах сформированы координационные центры для взаимодействия всех участников апробации и консультирования получателей персональных цифровых сертификатов, — комментирует координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «ЦЭ РФ» Олег Подольский.

Пресс-служба Минсвязи РТ добавляет, что программа стартует в августе — сентябре. Желающему получить сертификат будет необходимо выбрать организацию и программу для обучения, а также пройти тестирование на определение своего уровня цифровой грамотности. Кому отдадут предпочтение — более грамотным гражданам или наоборот — пока неизвестно.

Тысячу сертификатов, полагающихся нашей республике, распределят между образовательными организациями Татарстана. На данный момент известно лишь, что одной из таких организаций станет Университет Иннополис. Фото Максима Платонова

Стоит заметить, что у федеральных властей большие планы на программу, и если в этом году запускается лишь первая волна цифровых сертификатов, то на следующий год их будет выдано в несколько раз больше. В АНО «Цифровая экономика» уточняют, что к 2024 году воспользоваться персональными цифровыми сертификатами смогут 1 млн человек.

По итогам апробации в пяти регионах в предлагаемые модели и организационно-технические решения будут внесены определенные корректировки. В дальнейшем полученный опыт будет масштабирован на федеральном уровне.