Нет сети в Татарстане: как операторы связи лишили жителей республики «права голоса»

Сотовые операторы лукавят, говоря о реальном покрытии в республике, связи нет даже в ближайших пригородах Казани

Фото: Максим Платонов

По официальным данным, уровень покрытия сетями сотовой связи в Татарстане составляет рекордные 99,8%. Однако аналитическая служба «Реального времени» пришла к выводу, что эта цифра, мягко говоря, преувеличена. Лукавство статистики стало очевидно в ходе минувшего трехмесячника самоизоляции — как выяснилось, жители населенных пунктов, где связь якобы есть, на поверку позвонить никуда не могут. Их телефоны показывают либо «пару палочек», которые исчезают при попытке набрать номер, либо лаконичное «Нет сети». Чем больше пользователей — тем хуже уровень сигнала. По данным независимых ресурсов, отображающих реальный уровень покрытия, в Татарстане даже без голосовой связи (2G) проживает население более 100 населенных пунктов. Речь идет о тысячах татарстанцев, которые не могут позвонить, не выйдя на улицу, а иногда — не доехав до ближайшей трассы или даже соседней деревни.

«Сеть умерла»



— Сеть третьего поколения умерла, — констатировал на коллегии Минцифры директор регионального отделения Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Дмитрий Кузнецов, имея в виду, что экономически целесообразно развивать сейчас сеть 4G, позволяющую абонентам реализовать куда более широкие возможности. Но жители поселков Первое Мая и Камыш, поселка Березовка, расположенного в двух километрах от границы Казани, Крутушки, Шигалей, Семиозерки, Шеланги и Наримана и многие другие татарстанцы смысл этого высказывания истолковали бы сугубо прямолинейно. Причем для них мертва не только сеть 3G, но и 2G, которую операторы давно считают морально устаревшей, но которая тем не менее для большого количества людей остается единственно возможным средством связи в отсутствие проводного телефона.

Первое Мая и Камыш — два быстрорастущих поселка близ Богородского, по другую сторону новенькой трассы М7, 25 км от Казани. Здесь живет более тысячи человек, но многие прописаны в других местах, поэтому официально население составляет чуть более 100 жителей. Нормальная связь здесь есть только при заезде. На основной территории поселков сигнала нет. «Муж купил усилитель сотовой связи за 20 тысяч, но он не работает — усиливать просто нечего. Иногда «после дождичка в четверг» появляется связь. У меня «Мегафон», у старшей дочки «Летай», у мужа «Билайн», а раньше был МТС. На нашей улице Молодежной в Первом Мая все операторы ловят одинаково плохо — разговаривать либо невозможно совсем, либо невозможно практически. Чтобы дозвониться куда-то, надо выйти ближе к трассе. Отсюда как минимум полкилометра», — рассказывает Светлана.

Насколько обширны «мертвые зоны», стало ясно во время изоляции в связи с пандемией COVID-19. Фото digital.tatarstan.ru

И это — фактически пригород Казани! Что уж говорить о более отдаленных деревнях. Хотя бы, например, Иске Юрт Арского района. С симкой МТС туда лучше не заезжать — ловить перестает напрочь еще за несколько километров до этой красивой татарской деревни.

Насколько обширны «мертвые зоны», стало ясно во время изоляции в связи с пандемией COVID-19.

— Я чуть с ума не сошла, когда детей перевели на удаленку, — говорит Наталья из Березовки. — У нас нет ни проводного телефона, ни проводного интернета. Видеоуроки кое-как смотрели с симкой желто-полосатого оператора, правда, разорились на оплате интернета. А проконсультироваться у учителей, спросить, что недопоняли, оказалось невозможно: мы подключены к МТС и к «Мегафону», и с какого номера ни позвони, связь внезапно пропадает. Так и бегали по квартире, на балкон, на лестничную клетку, — искали точку, из которой можно поговорить. А как я маму-пенсионерку на прием к врачу по телефону в январе записывала — это вообще был ужас. Двадцать звонков, куча денег слетела и в итоге пришлось ехать в Высокую Гору в регистратуру… Это что — нормально?

На дачах в окрестностях Семиозерки тоже нормальной связи нет: случись что с пожилым человеком — а родным сообщить никак. Автомобилист, попавший в аварию на улице Мира — между поселком Нагорный и Дербышками, априори лишен права на «звонок другу»: на этом участке дороги связи нет, въезжаешь — и телефонный разговор обрывается на полуслове. Нет связи на выезде из Арска по улице Банковской, на Альметьевской трассе, на других дорогах республики. В XXI веке живем, о 5G мечтаем, а в шаге от цивилизации — как в древней Африке, из средств связи только барабаны работают.

А ведь спрос на голосовую связь вовсе не умер, и пандемия коронавируса лишний раз это подтвердила: «Мегафон» в период самоизоляции зафиксировал рост голосового трафика на 10,7%, другие операторы также отмечали рост количества звонков.

На недавней коллегии Минцифры замминистра Альберт Яковлев дал понять, что проблемы успешно решаются. Однако есть предположение, что статистика — лукавая. Фото Максима Платонова

«Локальные проблемы» довели до «точки»

В республике немало населенных пунктов, где, чтобы позвонить куда-либо, надо бежать в определенную точку, где ловит связь. Еще больше таких, где работает какая-то одна сеть, так что жители становятся заложниками единственного оператора.

В декабре прошлого года министр информатизации и связи Айрат Хайруллин это подтвердил — заявил, что в целом «проблем со связью в Татарстане нет», но «есть локальные проблемы». На недавней коллегии Минцифры замминистра Альберт Яковлев дал понять, что эти проблемы успешно решаются: по его словам, в 2019 году не обеспеченных сотовой связью населенных пунктов в Татарстане было 22, а к концу года их должно остаться всего восемь.

Однако есть предположение, что эта статистика — лукавая. Во-первых, в данные о покрытии, которые предоставляют сами операторы, верится плохо. Ну, хотя бы взять поселок Первое Мая: «Мегафон» заявляет, что там 100-процентное покрытие, «МТС» — тоже, «Билайн» — что поселок обеспечен голосовой связью частично. А независимые источники оценивают покрытие в целом. И Opensignal, например, считает, что голосовая связь работает там «частично» — где-то есть, где-то нет, а согласно карте качества связи, опубликованной Минкомсвязи России, она присутствует там «точечно». Только вот «точку», где на телефоне выскочит вожделенная «антенна», еще поди найди! И как осетрины второй свежести не бывает, так и связь — либо есть, либо ее нет.

Точных данных о «белых пятнах» сотовой связи у Минцифры нет. Фото Максима Платонова

Во поле абонент стоял

«Реальное время» задало главе Минцифры вопрос: есть ли у ведомства точные данные о территориях, на которых вообще отсутствует голосовая мобильная связь? Айрат Хайруллин ушел от прямого ответа, но из того, что он сказал, напрашивается вывод, что таких сведений у официального источника нет:

— У нас есть «большая четверка» и «Таттелеком». У каждого оператора площадь покрытия разная. Поэтому надо говорить не о площади, а об уровне доступности связи. Он составляет 80 или 90 процентов на разных территориях Российской федерации. У нас он один из самых высоких в РФ.

А по данным карты качества связи, 2G, то есть «голос», сегодня напрочь отсутствует в 15 населенных пунктах, в том числе в Каймарах (привет многодетным семьям), в высокогорских СНТ «Аланлык», поселках Яшь Кеч, Лесная Поляна, санатории «Каменка», в Кульсеитово на улице Главной (Казань), Лубянах, Ямышке, Чемочаре, Штыре… Еще в 44 населенных пунктах голосовая связь присутствует «точечно», то есть по факту ее тоже нет. А еще в 30 она есть только на дороге. Хочешь поговорить? Гуляй, Вася, в поле, в сторону дороги — куда подальше, в общем. В дождь, в снег, в слякоть.

Уровень покрытия сотовой связью территорий в Татарстане



Территория по покрытию 2G Источник: "Качество связи" Билайн МТС Мегафон Данные приложения Opensignal, покрытие: 100 Шигали точечно 100% 100% 100% частично 99 Семиозерка точечно 100% 100% 100% частично 98 Обсерватория есть 100% 100% 100% частично 97 Новые Салмачи н/д 100% 100% 100% частично 96 Столбищи частично 100% 100% 100% частично 95 Яшь Кеч нет частично 100% 100% плохое 94 Каймары нет частично 100% 100% плохое 93 Крутушка 1 точечно 100% 100% 100% частично 92 Крутушка 2 точечно 100% 100% 100% хорошее 91 Крутушка 3 точечно 100% 100% 100% н/д 90 Аланлык (район Высокой горы) нет частично 100% 100% плохое 89 Лесная поляна (район Высокой Горы) нет нет 100% 100% плохое 88 Санаторий «Каменка» (район Высокой Горы) нет нет 100% 100% плохое 87 Калинино есть частично 100% 100% частично 86 часть Кульсетово по ул. Главной нет 100% 100% 100% частично 85 Дубок (рядом с Высокогорским лесничеством) н/д нет 100% 100% плохое 84 Выезд из Арска по ул. Банковская;

жилой массив между ул. Банковская и Большая нет 100% 100% 100% плохое 83 Казанбаш н/д нет 100% 100% н/д 82 Верхние Метески н/д нет 100% 100% н/д 81 Учили, Иске-Юрт н/д нет частично 100% плохое 80 Старый Кырлай н/д нет 100% 100% н/д 79 Хотня точечно нет частично нет н/д 78 Шихазда точечно нет 100% 100% хорошее 77 трасса Ленино-Кокушкино - Осиновский 50% 100% 100% 100% плохое 76 Аркатово точечно нет 100% 100% н/д 75 Надеждино точечно нет 100% 100% н/д 74 Средняя Ия точечно нет 100% частично н/д 73 Петрово нет нет 100% 100% частично 72 Кобяково точечно нет нет точечно плохое 71 Верхняя Ия нет нет 100% точечно н/д 70 Штырь нет нет точечно нет н/д 69 Уланово точечно нет 100% 100% плохое 68 Большие Дюртили есть нет 100% 100% плохое 67 Первое Мая точечно частично 100% 100% частично 66 Шали точечно нет 100% 100% плохое 65 Тагашево н/д точечно 100% 100% н/д 64 Карповка н/д точечно 100% 100% н/д 63 Люткино н/д точечно 100% 100% н/д 62 территория между Ковали и Кибячи точечно нет нет 100% н/д 61 Алан точечно нет 100% частично частично 60 Сауш нет нет 100% 100% плохое 59 Шармаши есть нет 100% 100% н/д 58 Толкияз н/д нет нет частично н/д 57 Верхняя Ошма (рядом с Мамадыш) точечно нет 50% нет частично 56 Нижняя Ошма (рядом с Мамадыш) точечно нет 80% 100% частично 55 Верхняя Шунь (область ниже Вятских Полян) н/д нет 100% нет н/д 54 Старая Уча (область ниже Вятских Полян) н/д нет 100% 100% н/д 53 Нижний Искубаш (область ниже Вятских Полян) н/д нет 100% нет н/д 52 Каркаусь (область ниже Вятских Полян) точечно нет 100% 100% н/д 51 Чарли (область ниже Вятских Полян) н/д нет частично нет н/д 50 Кляуш (область ниже Вятских Полян) н/д нет 100% 100% н/д 49 Татарская Тулба (область ниже Вятских Полян) точечно нет частично нет н/д 48 Лубяны нет нет 100% нет частично 47 Ямышка нет нет 100% 100% н/д 46 Чемочар нет нет 100% 100% н/д 45 Курманаково н/д нет 100% 100% н/д 44 Новая Поляна н/д нет 100% 100% н/д 43 участок дороги от с.Каипы до Березовки нет нет 100% 100% частично 42 Березовка частично частично 100% 100% частично 41 Пальцовка н/д нет 100% 100% хорошее 40 Сапуголи н/д частично 100% 100% частично 39 Травкино частично частично 100% 100% н/д 38 Новопольский точечно частично 100% 100% плохое 37 Грузинский частично частично 100% 100% плохое 36 Вязовка (рядом с Бугульмой) точечно нет 100% 100% плохое 35 Аккуль точечно нет нет нет н/д 34 Ивановка точечно нет частично нет н/д 33 Новое Надырово (рядом с Альметьевском) точечно нет 100% 100% плохое 32 Кама-Исмагилово (рядом с Альметьевском) точечно нет 100% частично плохое 31 Бишмунча точечно нет 100% нет плохое 30 Алькеево точечно частично 100% 100% н/д 29 Старый Юраш н/д нет нет 100% н/д 28 Морты точечно нет 100% 100% н/д 27 Старый Куклюк точечно нет 100% нет н/д 26 Пустые Моркваши н/д частично 100% 100% н/д 25 Никольский н/д нет частично 100% плохое 24 часть дороги Р-241 к Нижнему Услону точечно 100% 100% 100% хорошее 23 Нариман н/д частично 100% 100% н/д 22 Шеланга н/д частично 100% 100% частично 21 Осинники точечно нет частично 100% н/д 20 Ясная поляна н/д нет частично 100% н/д 19 Теньки точечно частично 100% 100% частично 18 Тукай н/д частично частично 100% н/д 17 Варварино н/д частично частично 100% н/д 16 Антоновка точечно частично частично частично частично 15 Малые Салтыки точечно частично частично нет н/д 14 Большие Салтыки точечно частично частично нет н/д 13 Яшельча н/д нет нет частично н/д 12 Большая Янгасала точечно нет частично 100% н/д 11 Шапкино точечно нет нет 100% н/д 10 Малые Кляри точечно нет нет 100% н/д 9 Баргузино точечно нет 100% 100% н/д 8 Ишимово н/д нет частично нет н/д 7 Балтачево точечно нет частично частично н/д 6 Сюкеево точечно нет 100% нет частично 5 Монастырское частично нет частично частично плохое 4 Большие Атряси точечно нет частично частично н/д 3 Кашка точечно нет частично частично н/д 2 Ивановка н/д нет частично 100% н/д 1 Удельное Нечасово точечно нет частично 100% н/д

Несть им числа?

На коллегии 26 августа 2020 года замглавы минцифры Альберт Яковлев сообщил, что количество абонентов сотовой связи в Татарстане достигло 7,6 млн. С учетом того, что население республики составляет 3,9 млн человек, в среднем каждый, включая младенцев, имеет две «симки», по-видимому, разных операторов. Но в реальности сюда попали и «мертвые души» — не секрет, что сим-карты нередко приобретают в период акций, а после окончания льготного периода оплаты услуг просто выбрасывают, но эти карты в течение некоторого времени еще считаются активными. Кроме того, у некоторых, как у автора этого материала, — по три-четыре активных «симки» (планшет, ноутбук, телефон). Значит, у достаточно большой части населения активных сим-карт нет. Почему? А они ими в силу отсутствия сигнала сети пользоваться не могут, напрашивается ответ.

Посчитать реальное количество не имеющих голосовой мобильной связи непросто. Если считать усредненно, «размазав» население по территории ровно, получится, что доступа к голосовой мобильной связи нет у 7 800 человек! Ясно, что в лесах и на полях люди не живут. Но посчитать с учетом численности проживающих в непокрытых связью населенных пунктах невозможно — нет данных по деревням — есть по сельским поселениям максимум.

Ну, а если условно принять численность населения одной деревни в 100 человек, и учесть, что населенных пунктов, где голосовая связь отсутствует или присутствует точечно, частично и только вдоль дорог в республике насчитывается около сотни, мы получим 10 тысяч «лишенцев». А ведь в этих населенных пунктах, кроме зарегистрированных там по месту жительства, постоянно проживают те, кто прописан совсем в других местах. Особенно это касается пригородов Казани. Тогда счет лишенных возможности пользоваться голосовой мобильной связью может пойти уже на десятки тысяч.

По данным Минцифры, в 2019 году радиопокрытие вдоль трассы М7 «Волга» на территории республики отсутствовало на протяжении 38 км. Фото Максима Платонова

Вдоль да по дороге… связи нет

По данным Минцифры, в 2019 году радиопокрытие вдоль трассы М7 «Волга» на территории республики отсутствовало на протяжении 38 км (ПАО «ВымпелКом» — 12 км, ООО «Т2 Мобайл» — 10 км, ПАО «Таттелеком» — 9 км, ПАО «МТС» — 7 км). На сегодня пробелы, по официальным данным, сократились до 22,5км (ООО «Т2 Мобайл» — 10 км, ПАО «Таттелеком» — 9 км, ПАО «МТС» — 3,5 км). То есть два оператора связи, похоже, просто проигнорировали необходимость ликвидировать пробел.

Аналогичная картина на других не обеспеченных покрытием участках трасс. На автодороге Р-239 Казань — Оренбург в 2019 году без связи оставалось 28,1 км (ПАО «Таттелеком» — 7,53 км, ПАО «МТС» — 5,66 км, ПАО «ВымпелКом» — 5,32 км, ПАО «МегаФон» — 5,12 км, ООО «Т2 Мобайл» — 4,55 км). Сейчас без покрытия — 12,1 км (ПАО «Таттелеком» — 7,53 км, ООО «Т2 Мобайл» — 4,55 км). «Герои дня» — те же, что и на трассе М7.

Смотрим на трассу Р-241 Казань— Ульяновск: в 2019 году — 4,49 км без связи (ПАО «Таттелеком» — 1,75 км, ПАО «МТС» — 1,62 км, ООО «Т2 Мобайл» — 0,62 км, ПАО «МегаФон» — 0,5 км). В 2020-м — 3,37 км (ПАО «Таттелеком» — 1,75 км, ПАО «МТС» — 1,62 км). Знакомые лица…

А ведь это дорога, на ней всякое случается. Несколько лет назад ночью на трассе неподалеку от Ярославля замерзали в застывшем на дороге «ЗИЛе»-«бычке» двое друзей автора этого материала. Солярка не вынесла 30-градусного мороза, двигатель заглох, телефоны стремительно разряжались, и со службой спасения они связаться не успевали — там автоответчик просил подождать, потому, что «ваш звонок очень важен для нас». Но до того, как телефон умер, люди успели дозвониться в Казань и выкрикнуть несколько слов… После звонка за 800 километров ярославские спасатели успели вовремя. А если бы связи на той дороге не было?

По плану в 2020 году операторы сотовой связи должны в совокупности установить в республике 1 034 новых базовых станции. Фото Максима Платонова

Вкладываться не хотят, заставить — невозможно

Как сообщалось на коллегии Минцифры, по плану в 2020 году операторы сотовой связи должны в совокупности установить в республике 1 034 новых базовых станции. И общее количество вышек к концу года должно возрасти с 9 570 до 10 823.

Сколько станций уже установлено, не прозвучало. Однако представители операторов сотовой связи жаловались, что дело идет очень медленно из-за протестов местных жителей.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, что делается для того, чтобы обеспечить жителей республики жизненно необходимой голосовой мобильной связью глава Минцифры Айрат Хайруллин также заговорил об этом:

— У нас есть 10 километров подъезда к железнодорожному вокзалу, где пассажиры поездов никуда дозвониться не могут. Дорога проходит по лесному массиву, там нет вышек (сотовой связи, — прим. ред.). Когда по нашему заданию один из операторов сотовой связи начал ставить вышку, глава поселения заявил: не ставьте.

Есть 10 километров подъезда к железнодорожному вокзалу, где пассажиры поездов никуда дозвониться не могут. Фото Марата Гайфуллина

Кроме местных жителей, которые считают вышки вредными для здоровья и потому не только других, но и самих себя — вот неразумные-то! — лишают возможности звонить по телефону, министр указал на другую проблему:

— К сожалению, наше законодательство так устроено, что условия лицензионной политики не обязывают оператора сотовой связи обеспечить стопроцентное покрытие той или иной территории. А в итоге построили прекрасную трассу Казань — Челны, но, если у вас «МТС», на протяжении семи километров «голос» пропадает. А вдруг ДТП?...

И если с первой проблемой — протестами жителей — можно справиться (министр предложил усилить разъяснительную работу, даже провести показательные проверки излучения от вышек с участием представителей Роспотребнадзора и населения), то со второй — нежеланием сотовых компаний вкладываться в обеспечение связью малоприбыльных, малонаселенных территорий, бороться труднее.

Объясняя наличие «белых пятен» на карте голосовой связи, в «МТС» сообщили «Реальному времени», что «при планировании нового строительства (станций, — прим. ред.) учитывается количество населения в конкретной локации, обращения абонентов, потенциал развития территории и географические особенности места, например, наличие лесополосы, оврагов, сопок». В «Мегафоне» также честно признали, что «при расширении зоны покрытия приоритетом для компании является стремление обеспечить лучшим качеством связи максимальное количество жителей республики, соответственно, микрорайоны с наибольшей плотностью жителей обеспечиваются лучшим качеством связи чем, например, лесопарковые массивы».

С нежеланием сотовых компаний вкладываться в обеспечение связью малоприбыльных, малонаселенных территорий, бороться труднее. Фото Максима Платонова

— В Казани в течение 2020 года расширение инфраструктуры было сфокусировано на строительстве базовых станций LTE1800 с высоким уровнем проникновения сигнала, обеспечивающим максимальную зону покрытия, — пояснили в пресс-службе «Мегафона». — Всего было введено в эксплуатацию и модернизировано более 30 базовых станций, причем половина из них в новых локациях. Проведены работы в микрорайонах Большая Крыловка, Старые Горки, Салават Купере, Зеленая Поляна, ЖК «Изумрудный», в поселках Малые Дербышки и Старые Дербышки, в Ново-Савинском районе, включая 7-ю горбольницу, на базе которой сейчас действует COVID-госпиталь. В данный момент проводится модернизация сети в крупных торговых центрах Казани для улучшения качества голосовой связи и увеличения скоростей мобильного интернета.

В свою очередь, мобильный оператор «Теле-2» сообщил, что проделанная в первом полугодии 2020 года работа по техническому развитию сети позволила увеличить количество базовых станций 4G на треть. Работы велись на территории от Дрожжановского до Актанышского районов и затронули, в общей сложности 32 из 43 районов республики. Согласно предоставленным пресс-службой компании данным, «Теле-2» продолжает работать над закрытием «белых пятен» и обеспечением «комфортных условий пользования мобильными сервисами» в пригородах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска.

— Мы постоянно проводим работу по развитию и оптимизации сети, — утверждают в Таттелеком. — Так, на сегодняшний день в РТ установлено более полутора тысяч базовых станций, на 2020 год запланировано строительство и модернизация нескольких сотен базовых станций.

Но в компании подчеркнули, что «в силу объективных причин ни один оператор не может обеспечить на постоянной основе максимальный уровень сигнала в любой точке города. Постоянно производимое строительство новых сооружений и жилых кварталов ограничивает зону действия существующих базовых станций и приводит к локальному существенному росту числа зарегистрированных пользователей. Это приводит к повышению загруженности сети и снижению уровня сигнала. В этих случаях компания либо модернизирует имеющиеся базовые станции, либо устанавливает новые».

В компании подчеркнули, что в силу объективных причин ни один оператор не может обеспечить на постоянной основе максимальный уровень сигнала в любой точке города. Фото Максима Платонова

— Очевидно, что в первую очередь компания старается обеспечивать покрытие в местах массового пребывания людей, — признают в «Тателекоме». — Важно учитывать высокую стоимость оборудования, поэтому оператор оценивает эффективность затрат при выборе места установки каждой новой точки. В связи с этим могут встречаться «белые пятна» в малопосещаемых зонах — в лесах, полях, на небольших автодорогах, но это чаще касается услуг по передаче данных, а не голосовой связи.

Однако в «Таттелекоме» утверждают, что в Казани и ближайших пригородах «практически нет» зон, где мобильная связь «Летай» отсутствует полностью.

— Компания имеет финансовые и технические возможности для установки дополнительных новых базовых станций, однако есть два основных фактора, препятствующих высокой скорости реализации таких проектов: ограниченность выбора подходящих площадок, длительность и сложность согласования (часто с отрицательным результатом), — говорят в пресс-службе. — В этом ключе очень важно получить содействие муниципальных органов власти на местах, так как наличие качественной связи — это значимый фактор обеспечения комфортной среды для жителей.

Мы не рабы — рабы немы?

Выход в Минцифре придумали, но он не оптимальный, поскольку обернется уже набившим оскомину пресловутым «мобильным рабством».

— Мы взяли в работу садоводческие общества, где люди проводят треть жизни — лето, — сообщил министр Айрат Хайруллин «Реальному времени». — Ведь есть такие садовые общества, где нет никакой связи!.. Моя задача — задача министерства и государства — в том, что там, где проживают или осуществляют хозяйственно-экономическую деятельность, как минимум один оператор должен быть представлен.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ, в 2020 году пять населенных пунктов будут обеспечены мобильной связью «Таттелекомом» — путем установки новых базовых станций. Это поселки Наратлык (население — 182 человека), Нижний Арбаш (101 человек), Карагай (139 человек), Дусай (185 человек), Сосновка (63 человека). Смотреть на цифры не обязательно — в реальности в этих местах проживает и пребывает намного больше людей.

Выход в Минцифре придумали, но он не оптимальный, поскольку обернется уже набившим оскомину пресловутым «мобильным рабством». Фото Максима Платонова

А вот относительно населенных пунктов Полянка, Новое Ямкино, Сосновка, Постников Починок, Чулыгино, имени Карла Либкнехта, Кирпичное, Русский Тимерлек планы по обеспечению покрытия отсутствуют.

«Реальное время» просило Минцифры сообщить, когда «белые пятна» связи будут устранены в самой Казани и в ближайших к ней поселках, например, Старое Аракчино, Алтан, Восход, Нагорный или Первое Мая. И получило такой ответ:

— К сожалению, покрытие малонаселенных и отдаленных территорий операторами связи не всегда рассматривается из-за отсутствия окупаемости.

И никаких рычагов воздействия на операторов у региональных властей нет. Впрочем, с приходом в Минцифру команды Айрата Хайруллина в теме доступности сотовой связи для сельчан Татарстана наметился тектонический сдвиг. Ведь чиновники министерства впервые подняли и признали наличие этой достаточно стыдной для продвинутой республики проблемы. А значит для нее можно найти решение — например, вместе с государственным оператором «Таттелеком», который может дать абонентам «право голоса». «Реальное время» будет следить за развитием событий.