Техническая ошибка или устаревшая архитектура? Чем вызван массовый сбой на госсайтах Татарстана

Второй раз за два месяца «легли» запущенные в 2006 году портал госуслуг и ресурсы республиканских министерств и ведомств

Сегодня в первой половине дня наблюдался массовый сбой в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. С самого утра пользователи сообщали, что не могут зайти на портал госуслуг, где зарегистрированы свыше 2 млн человек. Также недоступными были сайты различных республиканских министерств и ведомств на базе платформы tatarstan.ru. В чем причина произошедшего сбоя в системе, которая работает в республике с 2006 года, и не причастны ли к нему хакеры — разбиралось «Реальное время».

Техническая ошибка

Махина электронного правительства Татарстана дала сбой. Первые сообщения о проблемах в работе площадки tatarstan.ru и прикрепленных к ней многочисленных сайтов республиканских министерств и ведомств были зафиксированы сегодня в полночь и ранним утром. Об этом свидетельствуют данные сервиса downforeveryoneorjustme.com, а также downradar.ru.

В течение дня при попытке зайти, к примеру, на сайт Госсовета РТ в окне браузера появлялось сообщение: «Не удается получить доступ к сайту».

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана оперативно отреагировало на произошедший сбой, опубликовав обращение в своих соцсетях: «Приносим свои извинения пользователям за неудобства. Причина найдена, мы работаем над устранением ошибки. Сообщим дополнительно, когда сайты заработают в обычном режиме».

Как уточнила в комментарии «Реальному времени» пресс-секретарь Минцифры РТ Вероника Доронина, причина сбоя крылась в некой «технической ошибке», характер которой так и не был раскрыт.

— Мы нашли ее [ошибку] и занимаемся устранением. В любом случае это не хакерская атака, сбой произошел из-за технической ошибки, — заявила представитель министерства.

Конкретные сроки решения проблемы пресс-секретарь Минцифры РТ не озвучила, однако пообещала, что «сайты заработают в течение дня». К слову, обещание было выполнено: специалисты министерства разобрались со сбоем в течение буквально нескольких часов, и сейчас портал госуслуг Татарстана, а также сайты на базе платформы tatarstan.ru снова стали доступны пользователям.

По словам Айрата Хайруллина 9 октября, с 7.30 до 7.45, в дата-центре казанского ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий. Фото Максима Платонова

Не первый случай

Любопытно, что это уже не первый сбой в работе татарстанских сайтов за последние несколько месяцев. Нечто подобное произошло 9 октября: на несколько часов «прилег» портал госуслуг РТ, а также сайт Госсовета республики и ряда других ведомств. При попытке зайти на перечисленные выше ресурсы браузер выдавал ошибку «503».

Тогда глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин лично объяснил причину сбоев, опубликовав пост в Twitter. По словам чиновника, 9 октября, с 7.30 до 7.45, в дата-центре казанского ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий. Это и привело к недоступности государственных информационных систем.

Напомним, восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры и продолжить работу по восстановлению доступности информационных систем удалось уже к девяти часам утра.

Как добавил Айрат Хайруллин, из-за этого инцидента была сформирована независимая техническая комиссия по расследованию причин случившегося и принятию в дальнейшем необходимых решений.



— На этот счет у меня есть предположение сугубо технического характера, — комментирует повторный сбой генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов. — Возможно, архитектура, которая была заложена в свое время, не предусматривала такого объема данных. Все зависит от тех прогнозов, которые были внесены в систему — исходя из этого, строилась сама архитектура, а это очень важно. Ошибки, заложенные на этапе архитектуры, в дальнейшем очень болезненно исправляются. А иногда их невозможно исправить, и приходится заново поднимать новую систему.

Спикер также напомнил: если обратить внимание на статистику проникновения цифровых услуг в нашей республике, то по сравнению с другими регионами Татарстан, как всегда, находится в лидерах. «Это действительно большие данные, и заниматься нужно проектированием архитектуры именно в части их обработки», — резюмирует наш собеседник.



Тем временем электронное правительство работает в Татарстане вот уже почти 15 лет — в боевом режиме с 1 января 2006 года, в тестовом — с 2005-го. В 2009 году серверная часть была существенно обновлена в связи с открытием собственного дата-центра во вновь построенном IT-парке в Казани.

Если обратить внимание на статистику проникновения цифровых услуг в нашей республике, то по сравнению с другими регионами Татарстан, как всегда, находится в лидерах. Фото Гуландам Фатхуллиной

Кто сможет взломать госуслуги — тому приз

Менее месяца назад глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на встрече с журналистами, когда речь зашла о «суверенном интернете», уверял, что в Татарстане уже создана своя инфраструктура устойчивой защиты интернета от внешних атак:

— У нас эта работа проводилась еще с 2009 года, не в рамках суверенного интернета. У нас порядка 10 тысяч объектов — школы, больницы, муниципалитеты, пожарные части, все социальные объекты подключены к интернету по единому контракту. Точка выхода в интернет находится в казанском IT-парке, там центр обработки данных, и есть резервный центр обработки данных в Доме правительства — на случай, если в IT-парке вдруг случится пожар или наводнение. Это, в данной логике, тоже «суверенный интернет».

Тогда, продолжив тему цифровой уязвимости, Хайруллин поделился с журналистами идеей: провести хакатон, предложив «белым хакерам» приз за поиск уязвимостей в цифровом коде портала госуслуг.

— Мы этот цифровой код разместим на отдельном сервере, без данных, и предложим представителям IT-сообщества взломать его. Кто сможет — тому приз. Так мы узнаем свои слабые места, — заявил Хайруллин, не уточнив размер приза.