Цифровой Татарстан: 12,6 миллиарда и развитие человеческого капитала в сфере IT

Цифровым Татарстану помогут стать 12 миллиардов

В Татарстане утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан», заказчиком которой выступили Минцифра и «Татмедиа». На ее реализацию с 2022 по 2024 год власти РТ готовы потратить более 12 млрд рублей, из которых лишь 1 миллиард возьмут из федерального бюджета.

Результатом госпрограммы должны стать эффективная работа десятка информационных систем, от ЖКХ до музеев, покрытие мобильной связью 5G крупнейших городов республики, планшеты для экстренных служб и 100%-ная возможность дистанционного обучения всех школ. Помешать ее реализации может недостаток ИТ-кадров, самих ИТ-компаний, которых менее 3% на всю республику, малый объем инвестиций в сферу информационных технологий и даже тот факт, что пятая часть всех татарстанских домохозяйств до сих пор подключается к интернету по телефонному медному проводу, а не оптоволокну.



Госпрограмму «Цифровой Татарстан» Кабмин утвердил накануне. Координатором программы назначена Минцифра, однако средства на реализацию ежегодно теперь должен изыскивать и выделять республиканский Минфин. Другие ведомства и органы местного самоуправления отныне обязаны исполнять программу. Целью их шагов должно стать «широкое использование цифровых технологий в системе государственного и муниципального управления, повышения качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие инфраструктуры инновационного и экономического потенциала РТ».

Результатом госпрограммы должна стать эффективная работа десятка информационных систем, от ЖКХ до музеев

Господдержка развития экономической среды и «человеческого капитала в сфере IT»

Реализация программы начнется с 2022 года. Задачи ее на практике довольно амбициозные и потребуют соответствующих же финансовых ресурсов: это переход ни много ни мало к «цифровой модели системы государственного и муниципального управления», не говоря уже о развитии «цифровой экономики».

Минимальный порог реализации программы — попытаться обеспечить быстрым и доступным интернетом всех татарстанцев, обеспечить равный доступ к «медиасреде». Отчитаться Минцифра и другие упомянутые в госпрограмме ведомства должны в конце 2024 года.

Во всяком случае, сама программа будет длиться три года и потребует 12,6 млрд рублей, из которых лишь 1,1 млрд рублей Татарстан позаимствует из федерального бюджета. Остальные 11,5 млрд рублей Минфину РТ придется найти на региональном уровне.



В 2022 году на реализацию программы «Цифровой Татарстан» потратят 4,2 млрд рублей, годом позднее — 4,7 млрд рублей, в 2024 году — почти 3,8 млрд рублей. При этом по планам Москва профинансирует частично лишь 2022—2023 годы — на 263,3 и 884,2 миллиона соответственно.

Из этой суммы 4,87 млрд рублей потратят на цифровизацию государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Еще 4,8 млрд пойдет на «развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства» Татарстана. Наконец почти 3 млрд рублей потратят на господдержку развития экономической среды и «человеческого капитала в сфере IT».

При этом авторы программы предупреждают, что цифры носят прогнозный характер и могут быть пересмотрены. С учетом инфляции в России, вероятнее всего, в сторону увеличения.

Задача программы — это переход к «цифровой модели системы государственного и муниципального управления»

Покрытие 5G крупнейших городов, планшеты для экстренных служб и 100%-ная возможность дистанционного обучения

Потратив почти 12 млрд рублей региональных средств, власти республики ждут следующей отдачи.

Во-первых, что 82% всех татарстанцев старше 14 лет будут зарегистрированы в «Единой системе идентификации и аутентификации». В просторечии это так называемый «электронный паспорт», с помощью которого житель Татарстана может авторизоваться в том же приложении «Госуслуги».

Во-вторых, 94% татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья должны к 2024 году быть зарегистрированы в «Базе данных инвалидов». Эта система, взаимодействующая с теми же «Госуслугами», «позволяет оказывать услуги по назначению пенсий и ежемесячных денежных выплат инвалидам на основании сведений из реестра без запроса дополнительных справок и документов».

В-третьих, 100% всех школ и других образовательных организаций должны иметь возможность предоставлять дистанционное обучение и иметь доступ к электронным учебникам. Отметим тут, что в пандемию в Татарстане возникла проблема с отдаленными сельскими районами и школами, где не было стабильного и скоростного подключения к интернету.

В-четвертых, доля электронных услуг должна вырасти на 15%, а доля «массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде», к 2024 году должна увеличиться почти в два раза. Сейчас в Татарстане электронным образом оказываются 365 госуслуг, до конца года планируют в цифру перевести еще 43 услуги.

В-пятых, все государственные и муниципальные органы власти должны будут иметь доступ к государственной интегрированной системе телекоммуникаций, а число рабочих мест вырасти на 5%.

Наконец, власти Татарстана за три года собираются вообще покрыть крупнейшие города республики связью 5G. На практике к 2024 году должно появиться с десяток государственных информационных сетей — от ГИС Национальной библиотеки РТ до «Сводной базы коллекций музеев Татарстана», не говоря о совершенствовании уже существующих ГИС мониторинга исполнения программы капремонта домов и подпрограммы «Коммунальные платежи».

100% всех школ и других образовательных организаций должны иметь возможность предоставлять дистанционное обучение и иметь доступ к электронным учебникам

Кроме того, татарстанские власти намерены оснастить все экипажи экстренных услуг планшетами. Сами службы единого номера «112» окончательно перейдут на ЕГИС ГЛОНАСС.

Отдельная подпрограмма коснется господдержки телерадиовещания Татарстана «для формирования гражданского общества» и «обеспечения равноправия двух государственных языков Татарстана» в том числе. На это с 2022 по 2024 годы будут направлять по 1 млрд рублей ежегодно.

В Татарстане интернетом пользуются 87% населения

В программе отмечается, что скорость технологического развития государства становится важным фактором лидерства, а рост доли цифровой экономики в ВВП свидетельствует о начале «новой технологической революции». Авторы ссылаются в своей работе на несколько исследований, в частности «Электронное правительство 2018», проведенное ООН, и рейтинг Doing Business, согласно которым уровень цифровизации прямо коррелирует с качеством госуправления и развитием страны. К слову, Doing Business прекратил свое существование месяц назад из-за манипуляций сотрудников Всемирного банка.

При этом отмечается, что 70% россиян пользуется сетью Интернет регулярно — такова доля граждан, заходящих в интернет через мобильные устройства. В Татарстане им пользуются еще больше людей — 87,6%. Отдельно в программе отмечается, что к 2025 году объем накопленных данных в мире составит уже 163 зеттабайт, что в 10 раз больше объема данных на 2016 год.

Авторы программы уверяют, что Татарстан к настоящему моменту уже совершил основной этап создания необходимой для цифровизации инфраструктуры — 9 тысяч социально значимых организаций к интернету и госсистеме подключены, уровень покрытия сотовой связью достиг 99,8%, в рамках госуправления действуют уже 54 государственные и ведомственные информационные системы. Татарстан занимает второе место в рейтинге инновационных регионов России и такое же место в рейтинге инвестиционного климата регионов.

Авторы программы уверяют, что Татарстан к настоящему моменту уже совершил основной этап создания необходимой для цифровизации инфраструктуры

Пятая часть хозяйств подключается к Сети через телефон, а в ИТ-отрасль вкладывается лишь 3% всех инвестиций

Однако есть и факторы, способные затормозить цифровизацию Татарстана. Среди них дефицит научных IT-исследований и недостаточный уровень межведомственного взаимодействия и обмена данными. О том, что информационные системы одного ведомства не взаимодействуют порой с системой другого ведомства, часто говорят и сотрудники Минцифры РТ.

Интересно, что и затраты на программу в самой же программе поставлены под вопрос. Из-за отсутствия реальных данных об издержках внедряемых информационных систем в госуправление неясно, как «оптимизировать» госрасходы в ИТ-отрасли.

Наконец, недостаточно кадров для цифровой трансформации, хотя зарплаты на треть выше среднереспубликанской — средняя зарплата в ИТ-отрасли составляет почти 52 тыс. рублей. А работают в этой отрасли от силы 3% всего населения Татарстана, или чуть более 41 тыс. человек. В ЕГРЮЛ же зарегистрировано лишь 3 тысячи ИТ-компаний, то есть менее 3% всех коммерческих организаций Татарстана.

На всю республику есть при этом только три системообразующие ИТ-компании: это ICL, «Таттелеком» и «Барс Групп». Доля прибыли всех ИТ-компаний Татарстана, а это 4,8 млрд рублей, менее 2%.

Хуже всего с инвестициями в ИТ-сферу. С 2016 по 2020 год ежегодно в нее вкладывалось не более 9—10 млрд рублей — менее 3% от всего объема инвестиций в экономике республике. В программе упоминается, но отчего-то не относится к негативным факторам тот факт, что лишь 57% домохозяйств имеют оптико-волоконный доступ к интернету, а 20% пользуется им по-прежнему устаревшим способом — через телефонные медные провода.

Одновременно при этом жители Татарстана в прошлом году побили рекорд по потреблению мобильного интернет-трафика, который вырос почти в два раза. Впрочем, авторы программы забыли указать, почему он в основном вырос — из-за локдауна и коронавирусных ограничений.

«Повышением инвестиционной привлекательности РТ» путем «привлечения инновационных проектов в бизнес-инкубатор» вновь займется ИТ-парк

Чтобы помочь ИТ-среде, Минцифра, в частности, будет проводить бизнес-инкубирование малых предпринимателей, чем ранее занимался, к слову, ИТ-парк Казани, выдавать гранты на обучение информационным технологиям. Собственно «повышением инвестиционной привлекательности РТ» путем «привлечения инновационных проектов в бизнес-инкубатор» вновь займется ИТ-парк.

Сергей Афанасьев, фото: realnoevremya.ru