Айрат Хайруллин: «Через 5 лет 80 процентов взаимодействий жителя с государством должно быть в цифровом виде»

Глава нового цифрового министерства Татарстана в интервью «Реальному времени» рассказал о причинах его появления, какие задачи оно будет решать и сколько всего потратят на «цифровую пятилетку» в РТ

Фото: Максим Платонов

Глава цифрового министерства Татарстана Айрат Хайруллин рассказал «Реальному времени» о причинах появления нового ведомства, о том, как его команда будет бороться с «информационными колодцами», проводить интернет в частный сектор и сотовую связь в отдаленные районы республики, зачем в муниципалитетах введут новую должность «заместитель по цифровой трансформации». Кроме того, в интервью нашему изданию экс-глава Альметьевского района объяснил свое отношение к полузапрещенному «Телеграму», вспомнил, как он с Николаем Никифоровым зазывал в первый казанский IT-парк резидентов и «предсказал», что к 2024 году 80 процентов всех взаимодействий жителей с государством будет происходить в цифровом виде.

Как цифровое министерство Татарстана будет бороться с «информационными колодцами»

— Айрат Ринатович, ваше министерство было реорганизовано. С чем это было связано и какие задачи будет выполнять это фактически новое ведомство?

— Президент Татарстана Рустам Минниханов определил перед нами серьезную задачу — поставить цифровые технологии на службу жителям Татарстана. Чтобы в итоге взаимодействие жителей и бизнеса с государством, муниципалитетами было проактивным, быстрым и, самое главное, удобным. И «цифра» дает такую возможность. Для этого необходимо создать высокотехнологичную, гибкую и адаптивную систему управления, основанную на данных.

Приведу пример: мама выписывается из роддома с новорожденным — к этому времени папе ребенка необходимо получить справку о рождении ребенка в роддоме, затем на основе этой медицинской справки получить свидетельство о рождении в органах ЗАГС, далее пойти в страховую компанию, Пенсионный фонд, паспортный стол, налоговую, чтобы получить медицинский и страховой полисы, прописать ребенка. Итого, уже 10 посещений различных ведомств! Платформенные решения, которые необходимо реализовать цифровому министерству, позволят родителям ряд государственных услуг получить автоматически в цифровом виде (такие услуги, которые автоматически оказываются государством гражданину без подачи заявления с его стороны), исключая хождения по государственным органам, так как государство обладает данными, о том, что родился человек (если семье положено государственное пособие на ребенка, то денежные средства поступят автоматически на расчетный счет мамы, ребенок автоматически будет записан в нужный детский сад, медицинский и страховой полисы появятся в личном кабинете портала государственных услуг и т. д.).

Зачастую сегодня ведомства и муниципалитеты представляют собой так называемые «информационные колодцы» или «цифровые острова», нет полноценного сквозного межведомственного цифрового взаимодействия, каждый орган сосредоточен на своих внутренних бизнес-процессах и внутренней автоматизации.

А чтобы реализовать проактивный принцип, о чем я сказал ранее (и таких жизненных ситуаций и примеров много), необходима и предстоит большая системная работа моих коллег в правительстве РТ, муниципалитетов и всех без исключения ведомств. И Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана обеспечит выработку и реализацию единой государственной политики в направлении цифровой трансформации. А ключевой показатель эффективности нашей совместной работы — повысить удовлетворенность жителей и бизнеса при взаимодействии с государством.

В районах РТ введут новую должность «заместитель по цифровой трансформации»

— Вы уже почувствовали себя на своем месте? «Отвыкли» от Альметьевского района, который вы возглавляли?

— Не скрою, когда есть время, иногда продолжаю следить за новостями в Альметьевске. С генеральным директором компании «Татнефть» Наилем Магановым договорились продолжить начатые проекты по цифровизации Альметьевска, так как Альметьевск вошел в число пилотных проектов «Умный город», отобранных Минстроем России. Также с компанией «Татнефть» рассматриваем ряд перспективных направлений в сфере цифровизации. Глава района Тимур Нагуманов также озадачен по части снижения административных барьеров для бизнеса, есть определенные задумки.

— Какие глобальные задачи стоят перед министерством, что должно быть сделано до конца года?

— Во-первых, мы собираемся повысить эффективность расходования бюджетных средств. Все-таки цифровизация — это такая материя, которую сложно «потрогать» в отличие от построенной дороги или отремонтированного объекта социальной инфраструктуры. Совместно с Алевтиной Кудрявцевой [директор Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ] мы будем пилотировать методику, которая касается оценки стоимости разработки цифровых сервисов, когда необходимо провести торги при выборе поставщика решений. Стоимость «железа» легко проверить и оценить, а стоимость разработки программного обеспечения — не всегда прозрачный процесс.

Во-вторых, это реализация национального проекта «Цифровая экономика». В этом году мы должны довести «оптику» до 498 школ, больниц, ФАПов, сельских поселений, отделений пожарной части, чтобы они были в едином информационном контуре (в целом, в ближайшие 3 года за счет средств федерального бюджета будет подключено более 3 000 социально значимых объектов). Также мы стали одним из пилотных регионов России, где в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» будет обкатываться модель персональных цифровых сертификатов для жителей. И что очень важно, президент Татарстана поставил задачу в каждом министерстве, ведомстве, муниципалитете определить и назначить (без увеличения штатной численности) заместителя по цифровой трансформации (CDTO — Chief Digital Transformation Officer), который будет заниматься переводом аналоговых взаимодействий в цифровые. И для этого подготовлена совместно с Университетом Иннополис уникальная образовательная программа.

В-третьих, займемся улучшением качества сотовой связи — с этой целью в нашем министерстве создан отдельный штаб под моим руководством, где еженедельно мы совместно со всеми операторами связи решаем конкретные проблемы. В XXI веке связь должна работать везде — это базовые, гигиенические факторы. Без связи мы свою жизнь уже не можем представить. Между тем на федеральной трассе М-7 отсутствует голосовая связь у компании МТС — на протяжении 7 км, у «Вымпелкома» — порядка 12 км, а на федеральной трассе Казань — Оренбург у «МегаФона» нет связи в общей сложности 5 км. Мы видим, что и в Казани, даже в центре города, с этим есть проблемы. Много обращений от глав районов. Наша задача, не нарушая архитектурный облик городов, соблюдая границы исторического центра Казани, обеспечить плотность строительства вышек сотовой связи там, где это необходимо.

Жителям отдаленных поселков РТ помогут с приобретением спутниковых тарелок

— 14 октября в Татарстане должны полностью отключить аналоговое вещание и перейти на цифровое телевидение. На каком этапе сейчас идет эта работа?

— Да, все верно. 14 октября будет отключено аналоговое эфирное вещание. Вместе с муниципалитетами необходимо обеспечить переход жителей на цифровое эфирное вещание. Колоссальная работа проведена, создана республиканская горячая линия, в каждом районе работают волонтеры, в нашем министерстве и в каждом муниципалитете созданы оперативные штабы. На прошлой неделе, например, мы проводили штабы в Набережных Челнах и Мамадыше, на этой неделе — в Казани, и запланированы штабы в Альметьевске и Нижнекамске. Такая выездная работа очень эффективна. Республика технически готова к переходу с аналогового на цифровое эфирное телевидение еще с декабря прошлого года, когда в Татарстане было завершено строительство сети цифрового эфирного телевидения. Сегодня 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве доступны для 99,3 процента населения. Муниципалитеты проводят подомовые обходы и объясняют, что цифровое ТВ можно смотреть уже сейчас, ждать 14 октября не нужно. Могу сказать, что пока в «аналоге» остаются примерно 1,8 процента домохозяйств Татарстана. Все эти домохозяйства проинформированы об отключении «аналога» и взяты под наш контроль.

Но меня больше беспокоит ситуация в 157 населенных пунктах, находящихся в условиях сложного рельефа, где прием цифрового эфирного вещания будет затруднен или вообще отсутствовать. Жители этих деревень смогут смотреть телепередачи в «цифре» с помощью спутниковой тарелки: из 12 тысяч домохозяйств основная часть уже так и делает, но 357 домохозяйств до сих пор остаются в «аналоге». Наша задача: вместе с главами районов помочь жителям с подключением спутникового оборудования, проинформировать их о возможности получения субсидии в 7,3 тысячи рублей (определенным категориям граждан) на приобретение «тарелки» и просмотра 20 федеральных каналов бесплатно.

— Что будет с местными телеканалами, которые останутся вещать в аналоговом режиме?

— Региональные каналы действительно продолжат вещать в аналоговом формате, с некоторыми исключениями. ГТРК «Татарстан» переходит на «цифру» в составе федерального канала ВГТРК «Россия», а у телекомпании «Эфир» имеются собственные цифровые передатчики, которые передают контент в цифровом формате на Казань. Но сегодня необходимо решение федерального центра о третьем мультиплексе, в который должны войти все региональные телеканалы. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин в мае, дано соответствующее поручение правительству России. И мы с коллегами из «Татмедиа», с руководителем Аппарата президента РТ Асгатом Сафаровым будем прилагать максимум усилий, чтобы возможность бесплатного просмотра наших каналов, в том числе на татарском языке, была сохранена.

«Через 5 лет 80 процентов всех взаимодействий жителя с государством должно происходить в цифровом виде»

— На недавней форсайт-сессии вы говорили о стратегическом горизонте цифровой трансформации Татарстана в 3—5 лет, которая должна быть выработана в консенсусе с сообществом. Пока она вырабатывается, можете сказать, как сами вы ее видите?

— Через 5 лет 80 процентов всех взаимодействий жителя с государством должно происходить в цифровом виде. Большая работа в Татарстане была проведена по электронным сервисам и электронным оплатам: каждые 3 секунды на портале государственных услуг происходит оплата за ЖКУ. Фактически каждая четвертая семья оплачивает ЖКУ через смартфон или личный кабинет портала государственных услуг. В целом, каждый час на сумму 2,6 млн рублей жители в своем смартфоне или на портале в удобное время и в любой точке оплачивают ЖКУ, пошлины, налоговую задолженность, штрафы, плату за детский садик и т. д. Для этого не нужны кассиры или люди, которые раньше принимали или считали средства. Все делает «цифра».

Большой резерв мы видим в переводе полностью в цифровой вид 196 государственных и 72 муниципальных услуг. Мы для себя определили четыре этапа цифровой зрелости государственных или муниципальных услуг: нулевой этап зрелости — услуга «аналоговая». Это значит, что услуга оказывается «на бумаге» и вам надо собрать документы, прийти в ведомство, написать заявление, сдать документы. И потом получить ее результат.

Первый этап зрелости — услуга «условно электронная». Это значит, что вы можете самостоятельно на портале госуслуг заполнить заявление, оплатить пошлину, если требуется, записаться на прием. Но за результатом оказания услуги все равно надо прийти лично в ведомство. В таком режиме в Татарстане оказывается 12 государственных услуг и пока ноль муниципальных. Например, такие как подача заявления на назначение субсидии-льготы на оплату ЖКУ или назначение единовременного пособия при рождении ребенка.

Второй этап зрелости услуги — когда услуга становится полностью цифровая. Подача заявления происходит на портале услуг и за результатом ходить не надо, результат оказания полностью автоматизирован. Государственных услуг в Татарстане в таком режиме оказывается всего лишь четыре. Все эти четыре цифровые услуги находятся в ведении Министерства труда, занятости и социальной защиты. Это, например, назначение компенсации части родительской платы за детский садик: 37 тысяч таких заявлений за 6 месяцев в этом году было подано через портал услуг, и средства поступили автоматически на расчетный счет, который указал заявитель. Эти настоящие четыре цифровые услуги появились в 2016 году под руководством заместителя премьер-министра РТ — руководителя аппарата Кабмина РТ Шамиля Гафарова.

Третий этап зрелости — это когда услуга проактивная, оказывается на основе цифрового профиля человека. Пример я уже приводил с рождением ребенка. Поэтому первостепенная задача обеспечить перевод услуг из стадии «аналога» в цифровую стадию и дальше в третью стадию. Это упростит жизнь многим гражданам. Надо сказать, что такая системная работа начата в Казани. Сегодня жителям Казани на республиканском портале госуслуг уже доступны восемь цифровых муниципальных услуг, такие как выдача ордера на земляные работы, выдача разрешения на вырубку деревьев, выдача разрешения на установку рекламной конструкции, присвоение адреса и т. д. До конца года 48 муниципальных услуг Казани должны будут работать в цифровом виде. Это хороший пример цифровой трансформации.

— Согласно указу президента в ведение нового министерства передана сеть многофункциональных центров. Что с ними будете решать?

— Ежедневно офисы МФЦ по всей республике посещают более 10 000 человек. Основная идея МФЦ: реализация принципа «одного окна» государственных и муниципальных услуг, когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. Но здесь без «цифры» тоже не обойтись. Объясню почему: мы идем к тому, чтобы, во-первых, в МФЦ была электронная связь со всеми муниципалитетами, госорганами. Чтобы взаимодействие было электронным. В противном случае необходимо содержать много курьеров, автомобилей, чтобы туда-сюда возить кипы документов. Во-вторых, нам надо сделать услуги экстерриториальными (например, вы прописаны в одном районе, а проживаете в другом, и конечно вам удобно будет прийти в любой ближний к вам МФЦ). Очень важно в офисах МФЦ обеспечить внимание к потребностям людей, дружелюбный сервис и комфорт, близкое расположение центров и офисов, быстрое и, самое главное, качественное предоставление любых услуг.

«Максимум своего внимания и госинвестиций мы будем направлять туда, где цифровизация даст для граждан наибольший эффект»

— Цифровизация, наверное, еще и должна снизить уровень коррупции, взяточничества чиновников, бюрократии?

— Это не произойдет само по себе. К примеру, согласно административному регламенту, выдача разрешения на строительство занимает 10 дней. Но если нет цифровых технологий, отследить процесс рассмотрения документов сложно! Это может приводить к злоупотреблениям. В результате эффективность услуг в отдельных органах местного самоуправления невысокая. Вспомним, как раньше мы получали заграничный паспорт: в паспортный стол люди приходили к 3—4 утра, пользовались услугами посредников. В Росреестр тоже невозможно было попасть! Помню, начало своей работы в Альметьевске в 2015 году. В палату земельных отношений и в архитектуру поступало в среднем в год более 10 тысяч заявлений от граждан на приватизацию садовых участков, выдачу ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), актов выбора земельного участка, ордера на земельные работы. Многие из вышеперечисленных документов подписывают на местах чиновники. Среднее время ожидания документов доходило до 180 дней! Сейчас в это трудно поверить, но факт остаётся фактом. Благодаря применению методов Lean, мы перестроили и выстроили процессы, согласование перевели в цифровой вид и т. д. Тем самым сократили кардинально время ожидания до нормативного в 1 месяц. Но это не значит, что на этом надо останавливаться. Если человек построил себе дом, то почему он должен ждать 30 дней, чтобы архитектура присвоила этому дому почтовый адрес? При правильной организации труда (в том числе путем изменения регламентов), используя современные технологии, это можно сделать за 3 дня.

Цифровые технологии за 5 лет сделают эти процессы прозрачными, позволят создать систему, в которой будет видно, сколько времени чиновник рассматривает его документы.

Задача нашего министерства: правильно расставить приоритеты, потому что ограничены средства, время, человеческие ресурсы. Максимум своего внимания и госинвестиций мы будем направлять туда, где цифровизация даст для граждан наибольший эффект.

На региональные проекты нацпрограммы «Цифровая экономика» Татарстан за 5 лет выделит 280 млн рублей

— Вы обмолвились, что бюджетные средства ограничены. На первой осенней сессии Госдумы РФ был озвучен печальный факт, что нацпроект «Цифровая экономика» профинансирован всего на 8 процентов. Все-таки в какую сумму цифровая трансформация обойдется до конца 2024 года? И где будут браться на это деньги?

— В целом на цифровизацию всех регионов России будет направлено от 500 млрд до 1 трлн рублей, не считая немалых объемов внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства. Пока освоение средств действительно не превышает 8—10 процентов. Из федерального бюджета будет финансироваться трехлетний проект подключения к высокоскоростному интернету 1 913 социально-значимых объектов Татарстана: ФАПов, подразделений МЧС, Росгвардии, Центризбиркома. Контракт на это заключен Министерством цифрового развития РФ на конкурсной основе с ПАО «Таттелеком» буквально 2 месяца назад. «Таттелеком» уже начал строительство волоконно-оптических линий связи.

Мы также ждем конкурс на грантовую поддержку по проекту «Цифровые технологии» — там заложено до 5 млрд рублей федеральных средств в 2019 году. Наши промышленные предприятия и организации из реального сектора экономики смогут заявиться на этот конкурс, если они хотят внедрять перспективные сквозные цифровые технологии — государство готово это субсидировать.

— А Татарстан примерно сколько выделяет?

— В рамках региональных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 года из регионального бюджета будет выделено порядка 280 млн рублей. Также цифровые мероприятия предусматриваются в рамках программ других министерств, согласно отраслевой принадлежности.

Бюджетные программы помощи с цифровизацией бизнесу оцениваются в 7 млрд рублей

— На одном из мероприятий, посвященных цифровизации производств в РТ, многие руководители малых и средних предприятий обращали внимание на то, что у них на это может просто не оказаться средств. Как республика им будет помогать?

— Есть две программы. Одна по линии Минпромторга РФ — на 2 млрд рублей только в 2019 году. Вторая по линии Министерства цифрового развития РФ, это еще 5 млрд рублей. Условия такие: если вы внедряете на своем предприятии платформенные технологии, позволяющие получить социально-экономический эффект, снизить затраты, то до 50 процентов затрат государство готово субсидировать.

Приведу пример. В этом году в Татарстане выбрали региональных операторов по утилизации мусора. А там же десятки тысяч контрагентов обслуживается, контейнерные площадки в ручном режиме просто невозможно отследить! И эти операторы могут претендовать на субсидию. Есть платформа, которая позволяет в электронном виде оператору ТКО заключать договоры, но это не самое главное: технология позволяет на основе больших данных правильно выстроить логистику, что дает возможность снижать затраты и в конечном итоге снижать тариф. По Минпромторгу конкурс объявлен, туда уже заявился КАМАЗ. Мы кстати попросили федеральный центр снизить планку: чтобы стоимость цифровых проектов, которые могут быть субсидированы государством, была снижена с 50 до 30 млн рублей. И в скором времени ждем объявления о конкурсе.

В России сегодня работают 500 тысяч программистов, а необходимо в два раза больше

— Выше вы упомянули о неких сертификатах цифровых. Что это такое вообще и что даст людям, Татарстану?

— Это эксперимент, организованный «федералами», в который мы заявились и выиграли право на его проведение (наряду с другими четырьмя регионами). Предполагается, что в рамках эксперимента будут отобраны региональные цифровые образовательные площадки, в которых любой житель Татарстана сможет бесплатно обучиться цифровым профессиям.

Например, можно будет получить востребованную цифровую профессию за счет государства. Пока мы можем говорить лишь о предстоящем обучении 1000 человек из Татарстана в 2019 году. Но, главное, не обучение ради обучения: человек должен быть в итоге трудоустроен. Мы проанализировали информацию, каким предприятиям нужны IT-сотрудники, с какими компетенциями. Теперь ждем, когда федеральный центр отберет регионального оператора и образовательные площадки: у нас есть подходящие — Иннополис, КФУ, КНИТУ.

— Продолжая тему цифрового образования. В Казани в ближайшее время стартует IT-школа Сбербанка, где будут готовить высококлассных IT-специалистов. Есть ли в РТ сегодня кадровый голод в IT-компаниях? Как эту проблему решает Татарстан?

— Сегодня существует большой дефицит разработчиков, бизнес-аналитиков. При этом Татарстан ежегодно выпускает около 3 000 специалистов в сфере ИКТ. Из года в год это количество мы будем наращивать. По линии Иннополиса, и Высшей школы информационных технологий при КФУ, КАИ с КНИТУ, Казанского техникума информационных технологий и связи.

В России же ежегодно выпускаются около 47 тысяч программистов, разработчиков, общее число их оценивается в объеме 500 тысяч человек. А необходим 1 миллион таких специалистов! Мы видим колоссальный спрос на кадры со стороны компаний, стартапов. И ежегодно выделяем 150 грантов на поддержку талантливой молодежи — тех, кто не смог поступить на бюджетные места в вузы. И на втором—третьем курсе 80—90 процентов студентов уже имеют предложения о трудоустройстве.

Как Никифоров с Хайруллиным привлекали первые компании в казанский IT-парк

— В своем «Инстаграме» вы написали, что одним из приоритетов вашей работы должно стать увеличение вклада цифровизации в ВРП Татарстана. Какой процент ВРП сегодня вообще приходится на IT-отрасль или цифровую экономику? Какой планки вы будете добиваться, скажем, к 2024 году?

— Сегодня официальная статистика в структуре ВРП выделяет «Деятельность в области информации и связи», которая не превышает 3 процента. При этом действующий порядок статистического наблюдения не охватывает всего сектора IT. Например, немалый вклад вносят IT-компании численностью 5—10 человек, относящиеся к объектам малого и среднего бизнеса. Наш регион привлекательный для IT-компаний, организован целый инфраструктурный проект Иннополис. Но этого недостаточно. Мы сейчас внимательно изучаем опыт одного региона, где для IT-предпринимателей на территории всего субъекта снизили налог на доходы с 6 до 1 процента (компании, которые находятся на упрощенном налогообложении), с 15 до 5 процентов снизились ставки для субъектов МСБ в сфере IT, если объектом налогообложения являются доходы, сокращенные на величину расходов. И такие налоговые режимы позволяют привлекать к себе небольшие IT-компании. Идет глобальная гонка за привлечение талантов.

— В последние годы в РФ построили Сколково, у нас Иннополис. Часто говорят в таких случаях о необходимости превращения определенных территорий во что-то, из чего потом, быть может, появится наша «Кремниевая долина» по аналогии с американской. Есть ли смысл искусственно взращивать IT-отрасль?

— Если вы захотите выращивать мох у себя в огороде, он у вас не вырастет, он растет только в лесу, где природой созданы соответствующие условия. Такую же аналогию можно привести и для IT-отрасли. При этом не нужно бояться понятия «искусственный».

Вопрос другой: как эффективно направлять средства в IT-отрасли, чтобы был значимый эффект? Напомню, 10 лет назад открылся первый в России казанский IT-парк. Мы с Николаем Никифоровым были озадачены привлечением резидентов. Была большая проблема с вовлечением в него IT-компаний. Их попросту практически не было! Первым резидентом стала компания ICL — КПО ВС, которая поверила в проект. А сейчас загрузка у IT-парка — 115 процентов! Площадей уже не хватает для новых резидентов. Практически 100 процентов загрузка технопарка в Иннополисе, строится второй технопарк. Необходимо использовать все возможности для создания условий, которые позволят микро, малым, средним, большим компаниям чувствовать поддержку со стороны руководства Татарстана. И у Татарстана есть это конкурентное преимущество. Президент Рустам Минниханов лично контролирует эту сферу.

На создание «Глонасс-112» каждый житель РТ потратил всего 16 рублей, а система оказывает помощь 250 тысячам человек в месяц

— Я почему спрашиваю, тут же можно с другой стороны подойти, с финансовой: скажем, гипотетически, Татарстан за 10 лет на развитие IT-отрасли потратил несколько миллиардов рублей. Он же хочет в итоге, чтобы деньги вернулись и принесли бюджетный доход?

— А они уже вернулись! Сегодня в государственной информационной системе Татарстана объем информации сопоставим с десятью Ленинскими библиотеками! У нас ежедневно 75 процентов записей к врачу — 43 тысячи — происходит в электронном виде. И представьте на мгновение, что система не будет работать, что произойдет? Вернутся регистратуры, очереди на входе. У нас более 511 млн цифровых диагностических снимков (УЗИ, маммография, флюорография, МРТ, КТ, ангиография и др.) хранится в центральном архиве медицинских изображений. Не секрет, что не всегда есть в районах высококвалифицированный врач, который должен не пропустить патологию. Уже сегодня в республике организована Телерадиология, когда в отсутствие в районах врача диагностические МРТ или КТ расшифровываются удаленно высококвалифицированными врачами из Казани. Ежедневно 34 пациента со всей республики таким образом удаленно получают результат исследования. Это возможно благодаря передачи снимков в цифровом виде со 195 аппаратов по всей республике в центральный архив диспетчерского центра Минздрава республики.

Ежедневно в «Электронном образовании Татарстана» ставится 310 тысяч «пятерок», 32 тысячи «двоек», в дневник заносится 43 тысячи домашних заданий в электронном виде. Надо дальше развивать сервисы, которые помогают школьникам в освоении сложных материалов, когда родители могут принимать участие в жизни школы.

Или возьмем «Глонасс-112». Был недавно случай, когда мотоциклист не справился с управлением на пустынной дороге и его отбросило далеко в кювет. Пострадавший, весь переломанный, набрал 112 на телефоне, и система автоматически распознала его геолокацию, сотрудник ГЛОНАСС+112 направил туда медпомощь и в итоге спасли человека. На создание этой системы каждый житель Татарстана условно «потратил» всего 16 рублей! А сегодня ежемесячно оказывается квалифицированная помощь и спасение (и главное вовремя) 250 тысячам обратившимся в месяц. Но на этом не должны останавливаться. Ожидания граждан тоже растут со временем.

Как Минцифры будет проводить интернет в частный сектор и сотовую связь в отдаленные районы Татарстана



— Вы упоминали о контракте федералов с «Таттелеком» о подключении к интернету объектов социальной инфраструктуры РТ. Как же обычные граждане? Не секрет же, что даже в Казани, в Челнах есть районы, новые кварталы, где интернета широкополосного просто нет. А чтобы его провести, приходится выкладывать немаленькую сумму…

— У нас ежедневно к проводному интернету подключается 18 новых абонентов, еще 877 — к мобильному. Спрос на интернет растет. Да, есть множество территорий в Казани с индивидуальной жилой застройкой — Царицыно, Вознесенское, Салмачи, поселок Мирный — как и в других городах, куда проводной интернет еще не дошел до частного сектора. Рассматриваем вопрос строительства оптики в частном секторе в городах по технологии GPON (технология основана на том, что прямо к вашему индивидуальному дому подводится персональный оптический кабель, где предоставляются услуги интернета, телефонии и телевидения, охраны, «умного дома»). Технология GPON позволяет проложить одноволоконный оптический кабель на столбах освещения, не привлекая большой объем оптической муфты, и тем самым подключить каждый дом к интернету.

Также необходимо разработать единые подходы по всей республике по строительству опор для сотовой связи, в том числе единую стоимость аренды государственного и муниципального имущества для размещения оборудования. Надо сказать, что уровень проникновения сотовой и проводной связи в Татарстане один из самых высоких в России. Но при этом в 1 442 населенных пунктах, где проживают, как правило, менее 250 жителей, нет скоростного интернета. А в них проживают более 106 тысяч татарстанцев, в том числе более 20 тысяч детей, которые имеют право на образовательные интернет-ресурсы. В 22 населенных пунктах Татарстана вообще нет никакой сотовой связи. Строительство необходимой инфраструктуры для операторов связи там экономически не выгодно. Но мы не должны при этом руководствоваться только этим тезисом, там живут наши граждане. И наша задача — построить «цифровые рельсы» там, где это необходимо. Будем искать решения.

«На электронную почту в день приходит до 60 писем, в мессенджеры — еще порядка 100 сообщений»

— За последние месяцы в вашем министерстве прошли кадровые перестановки, кто-то уходит, кто-то приходит. Вы как подбираете себе подчиненных, работников?

— Прежде всего, наш сотрудник должен быть профессионалом и уметь решать нестандартные или сложные комплексные задачи: либо в связи, либо в информационных технологиях, либо в госуправлении. Кроме того, у него должна быть мотивация и правильное желание ежедневно улучшать «цифровую жизнь» в интересах 4 млн жителей Татарстана. Я приглашаю всех, кто хочет присоединиться к команде цифрового министерства — пишите мне на электронную почту, в социальные сети.

— Как часто вы работаете «в поле», выезжая в районы и города РТ, чтобы своими глазами что-то увидеть, взять на контроль? Можно ли управлять министерством из кабинета, насколько важна «обратная связь»?

— Нет ни одного успешного предприятия или организации, где управление происходило бы из кабинета. Лично я сейчас внимательно смотрю, как организована работа в офисах МФЦ, обязательно посещаю отделения почтовой связи, много встреч проходит с IT-сообществом. Прямая обратная связь с мест очень важна. Одна женщина недавно меня спросила, когда в МФЦ будет внедрена экстерриториальность — чтобы человеку, проживающему в одном районе, не приходилось получать услуги в другом районе, по прописке. Или бизнесмены просили сделать единую платформу по всем существующим мерам господдержки: пока же им приходится искать эту информацию на сайтах различных министерств, ведомств, администраций районов и разбираться в нюансах.

— Ну, я имел в виду еще и саму цифровизацию управления тоже: сегодня же необязательно встречаться лично, можно связаться по телефону, почте, через мессенджеры, социальные сети. Вы часто такими каналами коммуникации пользуетесь?

— Пользуюсь. На электронную почту в день приходит до 60 писем, в мессенджеры — еще порядка 100 сообщений. Нужно правильно выстроить тайм-менеджмент, иначе станешь привязан к смартфону. Активно использую видеосвязь с коллегами из других министерств и ведомств, чтобы оперативно решить какой-то вопрос. Социальные сети оперативно дают обратную связь и предложения, много коммуникаций там. Но живое человеческое общение заменить невозможно.

«Качество работы зависит не от возраста, а от профессионализма…»

— Не могу не задать вопрос о различных госзапретах и регулировании интернета, вплоть до попытки — безуспешной — заблокировать мессенджер «Телеграм», при этом последним мессенджером продолжают пользоваться и чиновники. Насколько сегодня важен контроль в интернете? Нужен ли вообще?

— Насколько я знаю, официальная позиция уполномоченных властей в том, что ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, кто в «Телеграм» занимаются обычной жизнью — создают ботов или ведут каналы или переписку. То есть вопрос не к пользователям, а вопрос к компании «Телеграм».

— Вы один из самых молодых министров как в РТ, так и в РФ. Как относятся к вашей молодости более старшие коллеги?

— Я об этом не думаю. Качество работы зависит не от возраста, а от профессионализма в своей сфере деятельности. Моя задача — вносить вклад в развитие Татарстана под руководством президента Рустама Минниханова и премьер-министра Алексея Песошина. Раньше слышал: молодость — недостаток, который быстро проходит. Если ты можешь достигать поставленных задач и целей, правильно выстроить работу, то неважно, сколько тебе лет — 20, 30 или 80.

— Просто в последнее время можно отследить определенный тренд, хотя бы на федеральном уровне: когда на смену немолодым «зубрам» приходят относительно молодые технократы.

— Вспомним Фикрята Табеева, который в 32 года стал первым секретарем Татарского обкома КПСС. Николай Байбаков также пришел в должность министра нефтяной промышленности СССР в 33 года. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев стал министром мелиорации и водного хозяйства в 32 года. Наш президент Рустам Минниханов стал министром финансов в 39 лет. Но, если вы внимательно посмотрите трудовой путь многих руководителей, то увидите, они прошли все ступени — от рядового инженера производства до руководителей региона или отрасли. Профессионализм, когда ты изнутри знаешь работу, наличие опыта управления коллективами, трудолюбие, умение решать сложные задачи, любовь к своей земле — во многом определяют готовность человека быть руководителем.

— Спасибо, Айрат Ринатович, за столь интересную беседу. Не все вопросы в силу ограниченности времени удалось задать. Очевидно, что в скором времени у нас будет еще множество поводов для встреч и обсуждений.

— Спасибо. Уверен, что и ваша вовлеченность даст нам хорошую обратную связь. Успехов вашему изданию!