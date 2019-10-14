Алексей Волин: «Аналоговое ТВ в Татарстане уходит на заслуженный отдых»
Сегодня вся Россия отключилась от аналогового телевещания и перешла на «цифру»
Россия окончательно перешла на цифровое эфирное телевидение: сегодня в оставшемся 21 регионе страны было отключено аналоговое телевещание. Отметим, что Татарстан находится в числе последней, четвертой волны отключения, и для того чтобы торжественно попрощаться с «аналогом», сегодня в республику прибыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. О том, как Татарстан переходил на «цифру», — в материале «Реального времени».
60 лет татарстанскому «аналогу»
Переход от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале текущего года и происходил поэтапно, в четыре волны. До настоящего дня на «цифру» уже успели перейти 64 региона, а оставшийся 21 субъект, в том числе Татарстан, распрощался с «аналогом» сегодня.
В честь этого события на площадке Казанского телецентра прошла торжественная церемония перехода на цифровое вещание, в которой приняли участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, а также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
— Аналоговое вещание в Татарстане было запущено 60 лет тому назад — как раз юбилей. Поэтому можно сказать, что «аналог» в республике отработал полностью тот пенсионный возраст, который был на момент его создания, и теперь уходит на заслуженный отдых, — выступил Алексей Волин.
Отметим, что сегодня, помимо Татарстана, вещание прекратится в Башкирии, Карелии, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Калужской, Курской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Челябинской и Саратовской областях, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Крыму, Забайкалье и Республике Алтай, Дагестане и Ингушетии.
В свою очередь заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов назвал отключение аналогового вещания в последнем 21 регионе «историческим событием» в жизни нашей страны.
— Вы не представляете, насколько сложная и колоссальная работа была проведена. Даже на территории Татарстана два мультиплекса обеспечат покрытие территории на 99,3%, а это практически 100%-ное покрытие в замечательном качестве. И для нас, как для вещателей, очень важно то, что региональные врезки «ГТРК Татарстан» теперь будут доступны даже в самых отдаленных уголках республики, — высказался Рифат Сабитов.
Ликвидация информационного неравенства
Как рассказал в рамках церемонии руководитель местного филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Владимир Якимов, ранее «аналог» позволял «ловить» в отдаленных уголках республики буквально пару каналов, но с сегодняшнего дня ситуация кардинально изменилась.
— Когда мы еще начинали в «аналоге», мы передавали, особенно в сельской местности, максимум 3—4 программы, а сейчас для сельского населения и остальных жителей мы имеем 20 цифровых программ хорошего качества. То есть в какой-то степени мы ликвидировали информационное неравенство между городом и селом, — заявил глава филиала РТРС.
Напомним, что с переходом от аналогового к цифровому вещанию телезрители во всех субъектах России получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве — это Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР, «Матч ТВ» и «ТВ Центр» (первый мультиплекс), а также РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).
При этом цифровое ТВ доступно владельцам телевизоров, поддерживающих формат DVB-T2. Обладателям старых телевизоров необходимо приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов помогли региональные власти, а в части настройки приставок население консультировали волонтеры.
Опыт Татарстана
О том, как проходил переход с «аналога» на «цифру» в Татарстане, подробно рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.
— Республика вместе с муниципалитетами провели большую работу. В каждом городе были созданы волонтерские штабы, организована контактная линия, куда каждый может обратиться. Более 2,5 тыс. волонтеров обеспечивают помощь жителям, а если у вас возникли сложности или вопросы в связи с отключением аналогового телевидения, необходимо звонить в региональный контактный центр по номеру 8-800-222-87-16, где будет принята ваша заявка, которую мы решим в кратчайшие сроки, — выступил министр. — Также благодаря президенту республики в Татарстане были приняты меры по поддержке социально незащищенных категорий граждан. Приняты программы по выплате субсидий на приобретение цифровых приставок, антенн и спутникового оборудования тем категориям граждан, которые в этом нуждаются.
В завершение торжественной церемонии Айрат Хайруллин вместе с Алексеем Волиным, Рифатом Сабитовым и Владимиром Якимовым перевели положение микшеров на радиотехническом оборудовании, установленном в Казанском телецентре, в режим «Выключено», что символизировало отключение аналогового телевидения и переход на цифровое эфирное телевещание.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым