Алексей Волин: «Аналоговое ТВ в Татарстане уходит на заслуженный отдых»

Сегодня вся Россия отключилась от аналогового телевещания и перешла на «цифру»

Фото: Максим Платонов

Россия окончательно перешла на цифровое эфирное телевидение: сегодня в оставшемся 21 регионе страны было отключено аналоговое телевещание. Отметим, что Татарстан находится в числе последней, четвертой волны отключения, и для того чтобы торжественно попрощаться с «аналогом», сегодня в республику прибыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. О том, как Татарстан переходил на «цифру», — в материале «Реального времени».

60 лет татарстанскому «аналогу»

Переход от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале текущего года и происходил поэтапно, в четыре волны. До настоящего дня на «цифру» уже успели перейти 64 региона, а оставшийся 21 субъект, в том числе Татарстан, распрощался с «аналогом» сегодня.

В честь этого события на площадке Казанского телецентра прошла торжественная церемония перехода на цифровое вещание, в которой приняли участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, а также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

— Аналоговое вещание в Татарстане было запущено 60 лет тому назад — как раз юбилей. Поэтому можно сказать, что «аналог» в республике отработал полностью тот пенсионный возраст, который был на момент его создания, и теперь уходит на заслуженный отдых, — выступил Алексей Волин.



На площадке Казанского телецентра прошла торжественная церемония перехода на цифровое вещание

Отметим, что сегодня, помимо Татарстана, вещание прекратится в Башкирии, Карелии, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Калужской, Курской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Челябинской и Саратовской областях, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Крыму, Забайкалье и Республике Алтай, Дагестане и Ингушетии.

В свою очередь заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов назвал отключение аналогового вещания в последнем 21 регионе «историческим событием» в жизни нашей страны.

— Вы не представляете, насколько сложная и колоссальная работа была проведена. Даже на территории Татарстана два мультиплекса обеспечат покрытие территории на 99,3%, а это практически 100%-ное покрытие в замечательном качестве. И для нас, как для вещателей, очень важно то, что региональные врезки «ГТРК Татарстан» теперь будут доступны даже в самых отдаленных уголках республики, — высказался Рифат Сабитов.

Ликвидация информационного неравенства

Как рассказал в рамках церемонии руководитель местного филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Владимир Якимов, ранее «аналог» позволял «ловить» в отдаленных уголках республики буквально пару каналов, но с сегодняшнего дня ситуация кардинально изменилась.

— Когда мы еще начинали в «аналоге», мы передавали, особенно в сельской местности, максимум 3—4 программы, а сейчас для сельского населения и остальных жителей мы имеем 20 цифровых программ хорошего качества. То есть в какой-то степени мы ликвидировали информационное неравенство между городом и селом, — заявил глава филиала РТРС.

С переходом от аналогового к цифровому вещанию телезрители во всех субъектах России получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве

Напомним, что с переходом от аналогового к цифровому вещанию телезрители во всех субъектах России получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве — это Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР, «Матч ТВ» и «ТВ Центр» (первый мультиплекс), а также РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).

При этом цифровое ТВ доступно владельцам телевизоров, поддерживающих формат DVB-T2. Обладателям старых телевизоров необходимо приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов помогли региональные власти, а в части настройки приставок население консультировали волонтеры.

Опыт Татарстана

О том, как проходил переход с «аналога» на «цифру» в Татарстане, подробно рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

— Республика вместе с муниципалитетами провели большую работу. В каждом городе были созданы волонтерские штабы, организована контактная линия, куда каждый может обратиться. Более 2,5 тыс. волонтеров обеспечивают помощь жителям, а если у вас возникли сложности или вопросы в связи с отключением аналогового телевидения, необходимо звонить в региональный контактный центр по номеру 8-800-222-87-16, где будет принята ваша заявка, которую мы решим в кратчайшие сроки, — выступил министр. — Также благодаря президенту республики в Татарстане были приняты меры по поддержке социально незащищенных категорий граждан. Приняты программы по выплате субсидий на приобретение цифровых приставок, антенн и спутникового оборудования тем категориям граждан, которые в этом нуждаются.

В завершение торжественной церемонии Айрат Хайруллин вместе с Алексеем Волиным, Рифатом Сабитовым и Владимиром Якимовым перевели положение микшеров на радиотехническом оборудовании, установленном в Казанском телецентре, в режим «Выключено», что символизировало отключение аналогового телевидения и переход на цифровое эфирное телевещание.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов