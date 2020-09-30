Минцифры Татарстана запустило приложение «Я — школьник» для всех учащихся республики

Фото: Олег Тихонов

Школьники могут проверять оценки, а родители — контролировать питание

С сегодняшнего дня все 447 тысяч школьников Татарстана получили доступ к суперсервису «Я — школьник». Приложение на русском и татарском языках стало доступно в AppStore и Google Play (ссылки на скачивание доступны на сайте проекта — через магазин приложений Google, в отличие от AppStore, он ищется еще не так хорошо). Для пользования приложением необходима учетная запись в системе электронного образования республики.

Сервис предложил создать президент Татарстана Рустам Минниханов. Прежде чем дать доступ к сервису всем, его протестировали 500 школьников старших классов из 10 школ семи районов РТ, в том числе в лицее Иннополиса.

По мнению учителей, сервис — вполне удобный инструмент общения с учениками. Фото twitter.com

На этапе тестирования школьники заявили, что полезнее всего оказались функции встроенного электронного дневника и расписания. По мнению учителей, сервис — вполне удобный инструмент общения с учениками.

Что еще можно сделать в приложении:

получать информацию о домашних заданиях и ссылки на материалы, планировать их выполнение;



видеть текущие оценки, статистику и историю их получения;

получать подсказки о том, на какие предметы нужно направить больше внимания;

следить за промежуточной и итоговой успеваемостью по предметам.

В дальнейшем через сервис будут рассылать новости школы и в целом Татарстана. А родители смогут узнать, когда ребенок пришел в школу, а также будут в курсе меню в школьной столовой и смогут его корректировать.

В дальнейшем через сервис будут рассылать новости школы и в целом Татарстана. Фото mon.tatarstan.ru

Пятерка суперсервисов

Правительство России хочет создать 25 суперсервисов для каждой из 25 приоритетных жизненных ситуаций. О старте разработок стало известно еще в феврале прошлого года. В перечень таких ситуаций вошли трудовые отношения, социальная поддержка, медицинские справки и документы, земля под строительство, уведомление и обжалование штрафов онлайн, господдержка и регистрация бизнеса, поступление в вуз, рождение ребенка, утрата близкого человека, переезд в другой регион и так далее.

В Татарстане планируется запустить пять суперсервисов. Первым представили суперсервис для молодых родителей, который позволяет быстро собрать необходимые документы для оформления пособий. В марте, в момент презентации, сервис находился на стадии разработки и не имел названия. Новостей о нем пока нет.

Следующим Минцифры Татарстана презентовало суперсервис «Я — гражданин» для приема инициатив жителей республики в сфере благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств. Он также пока не запущен, это планируется сделать в четвертом квартале 2020 года.

К запуску также готовятся суперсервисы «Мои субсидии» и «Забота». Первый поможет быстро и удобно оформить субсидии и компенсации от государства, второй — социальные выплаты. Эти сервисы в скором времени начнут тестировать.

Дарья Пинегина