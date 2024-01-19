День в истории 19 января: годовщина блэкаута Елабуги, родился Азат Аббасов, визит Чернышенко в Казань
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 января 2024 года
19 января в Казань приедут вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин, они примут участие в заседании оргкомитета по проведению Игр стран БРИКС и коллегии Минцифры Татарстана. Сегодня православные отмечают Крещение Господне. Три года назад казанский «Рубин» официально объявил о создании женской команды по футболу, 33 года назад в Персидский залив слили 816 тысяч тонн нефти — событие стало одной из крупнейших экологических катастроф XX века. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Татарстан приедут вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Игорь Левитин. Заместитель председателя правительства проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС и посетит первые республиканские фиджитал-игры.
- Коллегия Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ по итогам работы в 2023 году и планам на 2024 год. Планируется участие Дмитрия Чернышенко.
- Совместное заседание Управления Министерства юстиции России по РТ и коллегии Министерства юстиции Татарстана об итогах работы в 2023-м и планах на 2024-й.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез-УОР» против чеховского «Штурма-2002».
Кто родился: Азат Аббасов и Хусаин Уразиков
- 1798 — французский социолог и философ Огюст Конт (скончался 5 сентября 1857 года). Основоположник позитивизма и социологии как самостоятельной науки.
- 1809 — американский поэт и писатель Эдгар Аллан По (скончался 7 октября 1849 года). Является создателем формы классического детектива и жанра психологической прозы, также способствовал развитию научной фантастики.
- 1900 — русский поэт-песенник Михаил Исаковский (скончался 20 июля 1973 года). Известен песнями «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина». В годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в Чистополе.
- 1914 — летчик, Герой Советского Союза Алексей Годовиков (погиб 7 февраля 1942 года). Сбил пять самолетов противника, в том числе один протаранил. В честь него названа улица в Авиастроительном районе Казани.
- 1925 — татарский оперный певец, народный артист СССР Азат Аббасов (скончался 11 октября 2006 года). Известен как ведущий солист ТГАТ им. Джалиля. Именем Аббасова в Казани названа улица.
- 1984 — татарский актер и режиссер Хусаин Уразиков. Был художественным руководителем Татарского академического театра. Сыграл около 160 ролей и поставил более 20 спектаклей, причем пьесу «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета — четырежды.
Кто скончался: Мурат Насыров и Бэлла Куркова
- 1956 — русский фигурист Николай Панин-Коломенкин (родился 8 января 1872 года). Первый олимпийский чемпион в истории России.
- 1968 — советский живописец и график, педагог, народный художник СССР Владимир Серов (родился 21 июля 1910 года).
- 2007 — советский, казахстанский и российский певец, автор песен Мурат Насыров (родился 13 декабря 1969 года).
- 2023 — советская и российская журналистка Бэлла Куркова (родилась 26 декабря 1935 года).
Праздники: Крещение Господне у православных
- Крещение Господне (Святое Богоявление). Христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. 19 января его отмечают ряд православных церквей, в том числе Русская.
События в истории: первая в мире телевизионная пресс-конференция, первое дело за нарушение авторских прав
- 1728 — Петр II и его двор снова переехали в Москву. Однако спустя четыре года он вернулся в Петербург.
- 1888 — городским головой Казани избран Сергей Дьяченко. В числе прочего он организовал строительство нового моста через Казанку и заложил вокзал.
- 1903 — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».
- 1918 — патриарх Тихон издал свое знаменитое «Воззвание», в котором предал анафеме советскую власть.
- 1921 — в Казани открылся первый республиканский съезд женщин-татарок.
- 1943 — указом Президиума Верховного Совета СССР образована Ульяновская область.
- 1955 — президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.
- 1992 — большинство населения Южной Осетии проголосовало на референдуме за отделение от Грузии.
- 1991 — в Персидский залив слили 816 тысяч тонн нефти. Такой приказ отдал Саддам Хусейн. Также в Кувейте подожгли 732 нефтяные скважины. На их тушение ушел почти год, общие затраты составили около 2 миллиардов долларов. Это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф XX века.
- 2009 — в центре Москвы убили известного адвоката Станислава Маркелова. Также ранили журналистку Анастасию Бабурову — она скончалась в тот же день в больнице.
- 2011 — в России впервые возбудили уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав. Известно, что 26-летний москвич незаконно разместил в сети «ВКонтакте» 18 музыкальных файлов, число скачиваний которых другими пользователями за короткое время превысило 200 тысяч.
- 2017 — президент РФ Владимир Путин встретился с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия. Глава государства подарил первому президенту РТ карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.
- 2018 — Елабуга полностью осталась без света.
- 2019 — жителям Сибая в Башкирии начали выдавать медицинские маски и активированный уголь из-за сложной экологической ситуации, город окутал смог. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.
- 2021 — в Татарстане появилось новое национальное радио «Китап» («книга» — тат.).
- 2021 — казанский «Рубин» официально объявил о создании женской команды по футболу.
- 2022 — в Государственную думу внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Депутаты просили признать Донецкую и Луганскую народные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств» и просили рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с руководством этих республик.
- 2023 — Рияза Минзарипова официально назначили президентом Казанского федерального университета (КФУ).
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