Минниханов назначил Айрата Хайруллина одним из кураторов нацпроектов в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о включении министра информатизации и связи Татарстана Айрата Хайруллина в перечень кураторов нацпроектов, ответственных за их реализацию в республике.

Минсвязи Татарстана и его руководитель отвечают за выполнение нацпроекта по цифровой экономике, а также за цифровизацию промышленности, здравоохранения, образования, использование цифровых технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других сферах.

Ранее эта обязанность была возложена на бывшего министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова, который сейчас занимает должность заместителя премьер-министра РТ.