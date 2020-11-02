В татарстанское приложение «Я-школьник» добавят систему мотивации за 34 млн рублей

Доработка на 34 миллиона

Тендер на «приобретение исключительных прав на информационную систему «Мобильное приложение «Я-школьник» разместил Центр цифровой трансформации РТ, подведомственный республиканской Минцифре. Начальная цена контракта — 34 млн рублей. Исполнитель должен будет передать код приложения заказчику до 11 декабря этого года.

При этом приложение «Я-школьник» уже существует и успешно работает в республике — с конца сентября его функционал стал доступен всем учащимся школ Татарстана. Оно работает как электронный дневник со значительно расширенным функционалом — например, позволяет получать через него домашние задания и ссылки на необходимые для работы материалы. Родители же могут отслеживать посещаемость и успеваемость. На сегодня приложение скачано уже 10 тысяч раз на Android (в AppStore статистика по приложению недоступна), средняя оценка на обеих платформах — 4,3 из 5.

Приложение работает как электронный дневник со значительно расширенным функционалом — например, позволяет получать через него домашние задания и ссылки на необходимые для работы материалы

Разработкой приложения занимались как раз специалисты Центра цифровой трансформации РТ, разместившего тендер.

Впрочем, в Минцифре Татарстана пояснили: в тендере речь идет лишь о доработке приложения, добавления нового функционала, а именно — системы мотивации для учеников. Отражение этого можно найти и в документации тендера — описанный там функционал приложения отличается от того, что приложение уже умеет делать.

— Данная закупка запущена именно сейчас, так как требования для нового функционала были сформированы позднее запуска пилотной версии, — пояснили в министерстве. При этом доработку приложения силами его создателей — то есть специалистов Центра цифровой трансформации — в министерстве назвали «нецелесообразным».

Что именно дадут пользователю «карточки», пока неясно. Впрочем, по аналогии с «достижениями» в компьютерных играх, они могут иметь и чисто символическое значение

«Достижение разблокировано»

Судя по всему, система мотивации будет реализована через некие «карточки» — своеобразный аналог «ачивок» («достижений») в компьютерных играх. Получить их можно будет так:

завершить учебную неделю только с оценками «отлично»;

с оценками «отлично» и «хорошо»;

успешно написать несколько контрольных или самостоятельных работ;

увеличить за неделю средний балл по какому-либо предмету.

Что именно дадут пользователю «карточки», пока неясно. Впрочем, по аналогии с «достижениями» в компьютерных играх, они могут иметь и чисто символическое значение.

Александр Артемьев, фото digital.tatarstan.ru