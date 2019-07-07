До перехода Татарстана на цифровое ТВ осталось меньше 100 дней

В Татарстане до отключения аналогового телевещания, когда сигнал принимает антенна, осталось 99 дней.

Министерство информатизации и связи республики напоминает, что аналоговое эфирное телевидение будет отключено 14 октября, сообщается на официальном портале ведомства. Если на экране телевизора рядом с федеральным каналом стоит буква «А», значит, это аналоговое телевидение, телевизор нужно подготовить к приему цифрового сигнала. Проконсультироваться по вопросам покупки и настройки оборудования для приема цифрового сигнала можно по телефону 8-800-220-20-02.

Напомним, ранее планировалось, что Татарстан перейдет на цифровое ТВ в июне, но позже срок передвинули на октябрь.