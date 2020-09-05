«Главное — не нервничать»: что ждет Россию и Татарстан в 2025 году?

К чему готовиться через 5 лет: осваивать новую профессию и добиваться права на собственные данные

Фото: Тимур Рахматуллин

Конкурентными преимуществами Татарстана остаются IT, молодежь и урбанистика (особенно парки). Однако глобальных изменений в ближайшую пятилетку ждать не стоит и поводов для паники нет, считают эксперты клуба «Волга». Тема очередной дискуссии, прошедшей в Казани, — «Вызовы 2025: к чему нужно готовиться России и российским регионам?». Политологи, футурологи, социологи и бизнесмены обсудили, каким будет мир после пандемии Covid-19, и к чему нам следует готовиться. Подробнее — в материале «Реального времени».

Одной-двух профессий недостаточно

Пандемия коронавируса запустила процессы, связанные с изменением в функционировании экономических и политических механизмов. Молодое поколение уже не хочет жить по прежним законам, полагают многие эксперты. Поэтому сложно строить долгосрочные стратегии, однако можно подготовиться к новым условиям. Неясно, какое место займет Татарстан в связи с этими вызовами. Именно этим вопросам было посвящено XVI заседание экспертного клуба «Волга», состоявшееся накануне. Темой встречи, которая впервые за долгие месяцы состоялась очно, стала «Вызовы 2025: к чему нужно готовиться России и российским регионам?»

Как отметила футуролог, специалист в области кластерного развития Евгения Шамис, на этапе кризиса нас больше интересуют науки, технологии — именно в эти сферы активно шли инвестиции. Большой поток желающих теперь учится на медиков.

Фото Тимура Рахматуллина

Евгения Шамис: «Сейчас уже одной-двух профессии недостаточно, новому поколению нужно будет осваивать три профессии»

— Сейчас происходит уникальная ситуация, когда одной профессии не хватает на всю жизнь. И сейчас в 40—50 лет происходит кардинальная смена и освоение новой профессии. Сейчас уже одной-двух профессии недостаточно, новому поколению нужно будет осваивать три профессии, — подчеркнула Шамис.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин заметил, что человек скоро вынужден будет добиваться права на собственные данные. По словам чиновника, сейчас нам данные не принадлежат, ими владеют цифровые корпорации. Все это находится вне правового поля, и государству трудно регулировать такие процессы. Татарстан остается таким регионом, который может находить формы взаимодействия общественных и государственных институтов в этой части.

Фото Тимура Рахматуллина

Айрат Хайруллин заметил, что человек скоро вынужден будет добиваться права на собственные данные. По словам чиновника, сейчас нам данные не принадлежат, ими владеют цифровые корпорации

Казань в структуре ЕАЭС

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов заметил, что России удалось удержать ситуацию на рынке труда.

— У таких российских регионов, как Татарстан, сложились свои опережающие экономические взаимоотношения и с партнерами из Белоруссии, и с партнерами из Татарстана. Поэтому Татарстану нужно не обособляться как территории опережающего развития внутри России. Сейчас вы можете пилотировать то, что пытаются пилотировать все передовые сообщества, субъекты в Европе и США. Самый главный вызов сегодня — не пытаться вернуться назад, как это было в феврале 2020 года. Поэтому нужно радикально идти на упрощение бюрократических процедур. Мы уже видели, как бумажный документооборот уходит, и многие бюрократические транзакции можно исключить. И ряд процессов можно делегировать функцию развития из государственного аппарата в новые секторы — наднациональные структуры.

По его мнению, к 2025 году появится сильная геоэкономическая система Евразийского экономического союза, где Казань будет центром опережающего развития.

Фото предоставлено агентством «Теория Дарвина»

Станислав Наумов: «Самый главный вызов сегодня — не пытаться вернуться назад, как это было в феврале 2020 года. Поэтому нужно радикально идти на упрощение бюрократических процедур»

«К 2025 году ничего радикально качественно не поменяется»

— Все наши страхи, что мир не будет прежним, все наши надежды, что мир больше не будет прежним, постепенно рушатся, — заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Политолог обратил внимание, что иногда такие социальные масштабные эксперименты, как в период пандемии, становятся драйверами изменения. А бывали пандемии, которые качественно структуру не меняли. Например, «испанка» не дала такого технологического прорыва.

— Поэтому можно допустить, что к 2025 году ничего радикально качественно не поменяется, — продолжил Виноградов. — Есть серия предубеждений относительно будущего. Например, образ будущего нужен прежде всего молодежи — это миф. У молодежи достаточен уровень оптимизма для того, чтобы над этим не заморачиваться. Ощущение устаревшего мира — это ощущение среднего и старшего поколения.

Фото Тимура Рахматуллина

Михаил Виноградов: «Все наши страхи, что мир не будет прежним, все наши надежды, что мир больше не будет прежним, постепенно рушатся»

Другой стереотип — образ будущего всегда позитивный. Однако постоянно живет ощущение какого-то подвоха за горизонтом. Кроме того, существуют страх, что «симпатичное» будущее будет доступно не всем.

— Если в ближайшие годы Республике Татарстан удастся преодолеть в себе барьер рефлексии о будущем, тогда шансов на какие-то преимущества может появится больше, — резюмировал глава фонда «Петербургской политики».

Главное — не нервничать

Подводя итоги, Айрат Хайруллин предположил, что к 2025 году «все может быстро обнулиться», поэтому очень важно, чтобы общество имело четкие горизонты планирования.

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов считает, что в новой системе образования следует адаптироваться к постоянному повышению квалификации специалистов, которое будет длиться на протяжении всей жизни.

Фото предоставлено агентством «Теория Дарвина»

Александр Тормасов считает, что в новой системе образования следует адаптироваться к постоянному повышению квалификации специалистов, которое будет длиться на протяжении всей жизни

— Главное — не нервничать: после любого экономического кризиса наступает подъем. А на этом этапе начинают выигрывать те, кто к этому подъему готов, — добавила Евгения Шамис.

Что касается Татарстана, она отметила положительный кейс трансформации парков и урбанистики, аналогов которым в России нет. К слову, на встрече была Наталия Фишман-Бекмамбетова, курирующая парки и скверы республики. Кроме того, по мнению эксперта, в регионе «сложилась история с молодежью»: образование и спортивные мероприятия, что в других регионах в таких масштабах не делается. Еще одним преимуществом Татарстана остается развитие IT-индустрии. Также она порекомендовала автомобилестроительному кластеру дать более четкое название.