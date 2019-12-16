Завтраки для гостей IT-парка, комната с видеостенами на Бутлерова и катание казанских школьников на автобусах

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Связь с государственной системой телекоммуникаций за 300 миллионов

Бывшее Министерство информатизации и связи, переименованное в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан заплатит за услуги связи для абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций сумму в 300 млн рублей. Тендер объявили 6 декабря, заявки принимаются до 8 утра 16 декабря, а аукцион состоится 18-го числа. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

В рамках работ должно быть обеспечено соединение с сетью передачи данных ГИСТ РТ в Казани со скоростью от 1 МБит/сек до 1 ГБит/сек. Всего к сети в рамках заказа должны подключить около 8 тысяч абонентов.



2. Корпоративная сеть для «БДД» за 13 миллионов

Связан с телекоммуникациями и заказ ГБУ «Безопасность дорожного движения». Учреждение заплатит 13,2 млн за услуги связи корпоративной сети. О тендере стало известно 11 декабря, заявки принимаются до 19-го, а аукцион состоится 23 декабря. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Услуги должны оказываться до конца 2020 года. Назначением услуги, как следует из технического задания, является организация VPN-сети по технологии IP-MPLS и технологии беспроводных каналов связи для обмена трафиком между точками подключения. К корпоративной сети должны подключить девять офисов (пять из них — в Казани), 26 отделов профилактики, 13 стационарных пунктов весового контроля, 9 автоматических пунктов весового контроля, 28 специализированных стоянок.



Казанский национальный исследовательский технологический университет заплатит за частную охрану 40,4 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. Охрана объектов КНИТУ за 40 миллионов

Казанский национальный исследовательский технологический университет заплатит за частную охрану 40,4 млн рублей. Об аукционе объявили 6 декабря, заявки будут принимать до 16 декабря, а аукцион состоится 18 декабря. Оплатят охрану за счет субсидий на выполнение госзадания и средств от приносящей доход деятельности.

Охрану должны осуществлять в течение всего 2020 года, более чем по 20 адресам в Казани и Лаишевском районе. Всего потребуется около 246 тысяч человеко-часов охраны по объектам в Казани и еще 18 тысяч часов — на объекте в Лаишевском районе, в спортивно-оздоровительном лагере «Зеленый Бор».



4. Комната с видеостенами для Сбербанка

Крупнейший банк страны — Сбербанк — планирует потратить 29,5 млн рублей на разработку рабочей документации, поставку и монтаж мультимедийного оборудования в одном из помещений своего здания на Бутлерова, 44. Электронный аукцион объявили 10 декабря, подать заявки можно до 26-го числа, а итоги подведут 16 января.

Речь, как следует из техзадания, идет о помещениях «прямоугольной формы» общей площадью в 225 кв. м. В помещении должны быть 200 мест для приглашенных лиц, с возвышением от сцены к задней стене. Планируется, что там будут размещены фронтальная видеостена размером 5,32 на 3 метра, фронтально-боковые видеопанели, а также задняя видеостена размером 3,25 на 1,83 метра. В помещении планируется проводить совещания, в том числе имеющих статус VIP.



«Департамент продовольствия» купит горбуши на 22,3 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. 135 тонн горбуши для «Департамента продовольствия»

Поставщик питания в бюджетные учреждения Казани — акционерное общество «Департамент продовольствия» — купит горбуши на 22,3 млн рублей. Аукцион объявили 11 декабря, заявки принимают до 19 декабря, а итоги закупки подведут 24 декабря.

Всего понадобится поставить 135 тысяч килограмм потрошеной обезглавленной горбуши первого сорта — однако это максимальный объем. Возможно (и даже весьма вероятно), что рыбы понадобится меньше. Договор будет действовать до 31 июля 2020 года.



6. Обучающая система для «Ансата»

Казанский вертолетный завод планирует потратить 13,9 млн на автоматизированную обучающую систему. Информация о конкурсе была обнародована 10 декабря, подать заявки потенциальные поставщики смогут до 26 декабря, а итоги подведут относительно нескоро — 22 января 2020 года.

Автоматизированная обучающая система должна быть разработана для теоретической подготовки летного и инженерно-технического персонала вертолета «Ансат» — «АОС-Ансат». Также в рамках договора нужно будет поставить оборудование учебных компьютерных классов. Система должна обеспечивать подготовку летного состава по следующим дисциплинам: конструкция и эксплуатация вертолета, силовая установка, авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, общие эксплуатационные ограничения, практическая аэродинамика, подготовка к полету, действия в нештатных ситуациях, полетное задание (для каждого члена экипажа).

Инженерно-технический состав должен быть подготовлен по таким дисциплинам, как конструкция и техническое обслуживание вертолета, силовой установки, трансмиссии, несущей и рулевой систем, приборного оборудования, электрооборудования, радиоэлектронного оборудования.



Автоматизированная обучающая система должна быть разработана для теоретической подготовки летного и инженерно-технического персонала вертолета «Ансат» — «АОС-Ансат». Фото Максима Платонова

7. Озеленение Бугульмы на 9 миллионов

А вот исполком Бугульмы уже начинает готовиться к лету. Он готов заплатить за озеленение города в 2020 году сумму в 9 млн рублей. Тендер объявили 9 декабря, заявки принимаются до 17-го числа, а аукцион состоится 18 декабря. Оплатят закупку из бюджета города.

Работы будут выполняться в течение всего 2020 года. От подрядчика потребуется, например, побелить 300 молодых деревьев в возрасте один-два года, обрезать кроны 95 деревьев, вырезать поросль, посадить 241 тысячу цветов, пропалывать газоны и цветники, убирать опавшие листья с площади в 54 тысячи кв. м. Также понадобится опрыскивание ядохимикатами, внесение удобрений.



8. Развоз казанских школьников за 8 миллионов

Управление образования Казани потратится на регулярные автобусные перевозки пассажиров. О закупке на сумму в 7,8 млн рублей стало известно 10 декабря, заявки будут принимать до 23-го числа, а победителя выберут 25 декабря. Оплатят перевозки из бюджета Казани.

Речь идет о перевозке школьников в 12 общеобразовательных учреждений в течение всего года. Рейсы должны осуществляться по пять-шесть дней в неделю, по два-восемь рейсов в день. Среди учреждений, куда будут возить школьников, — школы №8, 60, 147, 57, 81, 130, 151, гимназии №3 и 5, лицей №78. Всего работать на маршрутах будут 12 автобусов вместимостью от 16 до 26 посадочных мест.



Спецтехника будет получена в лизинг, предоплата составит 49%. Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

9. Каток в Альметьевск за 8 миллионов

Тем временем альметьевский МУП «Городское управление автомобильных дорог» планирует купить каток за 7,6 млн рублей. Тендер был объявлен 6 декабря, желающие поучаствовать могут подать заявки до 16 декабря, аукцион состоится 17-го числа. Закупку оплатят из собственных средств МУПа.

Спецтехника будет получена в лизинг, предоплата составит 49%. Срок лизинга составит 12 месяцев. Двигатель катка должен быть дизельным, с мощностью не меньше 104 кВт, тип хода — гидравлический, диапазон скорости — от 0 до 12 км/ч. В спецтехнике должна быть система удаленного мониторинга, автоматическое управление системой орошения, система плавного старта и остановки.



10. 18 тысяч завтраков для гостиницы IT-парка

Казанский IT-Парк готов потратить 7,3 млн рублей на завтраки для гостей отеля, расположенного в его здании. Об электронном редукционе стало известно 6 декабря, заявки перестанут принимать в 10 утра 16 декабря, а итоги подведут 18 декабря.

Всего для гостиницы понадобится 18 300 завтраков. Максимальная цена, на основании предложений трех поставщиков, составит 398,4 рубля за каждый завтрак. Услуги будут оказываться в течение всего 2020 года. Информация о количестве гостей на каждый день будут передаваться накануне вечером. Завтраки будут предоставляться по будням с 7 до 10 часов утра, по выходным — с 8 до 11. Каждому гостю будет предоставляться примерно такой набор: чай и заварной кофе, молоко, лимон, сахар, фруктовый сок, йогурт, творог, сметана, масло, джем, булочки, два вида выпечки, сосиски и тефтели, мясное и сырное ассорти, ассорти из свежих овощей, фрукты, омлет или яичница, вареное яйцо, каша, салат-бар, блинчики, мюсли или хлопья.

