Кросс нации в Казани: маршруты для 20 тысяч участников и перекрытие движения

В этом году самый массовый всероссийский забег объединили с Казанским полумарафоном и разбавили тематическими соревнованиями

Фото: Максим Платонов

Этой осенью Кросс нации в Казани объединили с традиционным полумарафоном. В столице Татарстана в забегах примут участие более 20 тыс. человек из разных регионов России. «Реальное время» выяснило, где получить номер участника соревнований, как готовиться к дистанции и какие улицы будут перекрыты для движения.

В субботу утром движение автомобилей ограничат

Кросс нации — самое масштабное по количеству участников и охвату регионов спортивное мероприятие в России, в котором принимают участие люди всех возрастов и с любым уровнем подготовки. Нынешней осенью он уже прошел в 85 городах страны, рассказали во время брифинга его татарстанские организаторы. В столице Татарстана Кросс нации этой осенью объединили с Казанским полумарафоном. Забеги будут идти почти весь день 6 октября. На старт полумарафона заявились профессиональные спортсмены и любители легкой атлетики из Татарстана, Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Площадки, которые выбирали в предыдущие годы, с трудом вмещали многочисленных участников соревнований. Планируется, что в одном только массовом забеге на 3 км примут участие более 20 тыс. человек. Поэтому нынешней осенью бегунов примет просторная и удобная «Казань Арена».

Чтобы не создавать больших проблем автомобилистам, организаторы соревнований решили дать старт в 8 утра, тем более что в международной практике большинство марафонов начинается именно в это время. По массовости среди беговых событий в республике Казанский полумарафон уступает лишь марафону. Сейчас на его дистанцию в 21,1 км уже зарегистрировались 1,5 тыс. участников, а на дистанцию в 10 км — 2 тысячи.

На полумарафонскую дистанцию отводят 3 часа. Легкоатлеты побегут отработанным годами маршрутом. С 8 до 9 утра по направлению к центру перекроют близлежащие к «Казань Арене» улицы: частично проспект Х.Ямашева и проспект Ф.Амирхана, мост «Миллениум», а также Подложную улицу. Из центра в это время дорога будет свободна. По улице С.Хакима пролегает дистанция в 10 км, поэтому ее полностью перекроют до тех пор, пока не пробежит последний участник, примерно до 11 часов.

Забеги в ползунках и тюбетейках

В 12 часов состоится торжественное открытие спортивного праздника, а затем начнутся массовые забеги. В этом году разнообразили формат соревнований, сделали два забега на 2 и 3 км для учащихся. В рамках Кросса нации бывшее Министерство информатизации и связи РТ организует «Цифровой забег», которым напомнит об отключении аналогового эфирного телевещания в Татарстане с 14 октября. Помимо этого, предусмотрели забеги для детей разных возрастов, ветеранов, волонтеров, театралов, людей с ограниченными возможностями, а также забег в тюбетейках и забег в ползунках на матах для малышей, которые еще не научились ходить.

По словам директора серии спортивных мероприятий Timerman Вадима Янгирова, за год волонтеры помогли провести 20 забегов. И теперь на заключительном мероприятии в знак благодарности организаторы предлагают добровольцам стать спортсменами, а легкоатлеты помогут на старте и финише вместо волонтеров.

— Чтобы принять всех желающих, мы придумали тематические забеги развлекательного формата. В прежние годы проходила «Ночная Казань». На старте Красочного забега на спортсменов выливали краску, в Цветочном — дарили девушкам цветы, а юношам венки победителей. Татарский колорит интернационального забега в Казани решили подчеркнуть забегом в тюбетейках. В прошлом году представители Книги рекордов России зафиксировали максимальное число его участников — 1000 человек. Этой осенью на него заявились уже 1,5 тыс. любителей бега, — рассказал Вадим Янгиров.

Ожидается приезд профессиональных спортсменов на полумарафон. Его общий призовой фонд гораздо меньше фонда весеннего марафона и составит от 300 до 450 тыс. рублей в зависимости от результатов участников.

В 12 часов состоится торжественное открытие спортивного праздника, а затем начнутся массовые забеги. Фото Максима Платонова

Марафон на третьем месте по смертности — от обезвоживания

Ассистент кафедры реабилитологии и спортивной медицины, главврач училища Олимпийского резерва Гульнара Янышева, пожелав участникам получить удовольствие от спортивного праздника, сразу предостерегла их: для человека, недостаточно подготовленного, кросс и полумарафон могут плохо закончиться:

— Стоит сказать о грустном. По данным ВО3, по количеству смертей во время соревнований марафон находится на третьем месте после американского футбола и бокса. Идеально, если человек накануне пройдет обследование у врача, и лучше по спортивной медицине. Минимальное обследование должно включать общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограмму, УЗИ сердца. Основной бич в подавляющем большинстве случаев во время марафонов — состояние нехватки жидкости, когда человек теряет сознание.

Спортивный врач пояснила, что если накануне у участника был жидкий стул или он принимал алкоголь, ему лучше отказаться от забега. В день соревнования нужно померить давление. Важно помнить, что перед марафоном любитель бега должен не только обследоваться, он должен быть действительно физически готов, а это достигается многолетними тренировками.

Заместитель главы Минспорта РТ Айрат Ахмеров сообщил, что стайерам на дистанциях 10 и 21,1 км выдают номера участников, только если они предоставляют медицинские справки. 6 октября на маршрутах забегов будут дежурить врачи и восемь машин скорой помощи.

Организаторы кросса и полумарафона уверили, что старт состоится в любую погоду.

Где регистрироваться

Регистрация участников продолжается с 10.00 до 16.00 по 5 октября включительно по адресу: ул. Кошевого, д. 19 (СК «Триумф»). Можно заявиться по телефону 223-02-41.

4 и 5 октября можно получить стартовый пакет кросса и полумарафона с 10 до 19 часов во время выставки «Кросс наций» на «Казань Арене».