Как искусственный интеллект рассорил разработчиков программы для МЧС Татарстана с покупателем

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Верхнеуслонском райсуде Татарстана стартовал процесс, связанный с интеллектуальной собственностью. Судя по всему, это первый в республике судебный спор об искусственном интеллекте. Казанец, кандидат юридических наук Дмитрий Огородов и профессор Высшей школы экономики Сергей Кузнецов обвиняют зарегистрированное в Иннополисе ООО «Центр образовательных компетенций НТИ» Регины Цыганковой в незаконном присвоении результатов их труда. По заказу этой компании они разработали образовательную программу о технологиях искусственного интеллекта, которая предназначалась для АНО «Университет 2035», учрежденной Агентством стратегических инициатив при правительстве РФ. За эту программу повышения квалификации офицеров МЧС Татарстана ЦОК НТИ планировал выручить до 30 млн рублей. В компании Цыганковой претензии не признают, уверяя, что истцы не справились с работой и ее пришлось перепоручить сотрудникам МГУ им. Ломоносова.

«Украсть программу для нужд МЧС — это какой-то экстрим!»

В Верхнеуслонском райсуде Татарстана стартовал судебный процесс, связанный с правами на интеллектуальную собственность. Кандидат юридических наук из Казани Дмитрий Огородов и профессор Высшей школы экономики Сергей Кузнецов подали иск к зарегистрированному в Иннополисе ООО «Центр образовательных компетенций НТИ». Третьим лицом привлечен учрежденный Агентством стратегических инициатив Университет 2035 (находится на территории Сколково).

Огородов рассказал «Реальному времени», что он — специалист в области правовых проблем искусственного интеллекта и робототехники. С 2017 года вместе с коллегами исследует эту тему, проводя круглые столы и конференции. Дмитрий — член российской Ассоциации искусственного интеллекта, а его коллега, профессор Сергей Кузнецов и вовсе — вице-президент РАИИ. По его словам, ассоциация — старейшее на постсоветском пространстве объединение ученых в области искусственного интеллекта:

— Хайп начался 3—4 года назад, когда государством была принята программа «Цифровая экономика» и словосочетание «искусственный интеллект» неожиданно стало модным. Но на самом деле в Советском Союзе по этой тематике успешно работали еще с 1960—70-х годов. Достаточно назвать имя Дмитрия Александровича Поспелова.

В Верхнеуслонском райсуде Татарстана стартовал судебный процесс, связанный с правами на интеллектуальную собственность. Фото verhne-uslonsky.tat.sudrf.ru

По рассказу Дмитрия, эта теперь уже судебная история началась с того, что в сентябре 2020 года его в Facebook нашла некая Регина Цыганкова. По-видимому, она отреагировала на его пост об использовании технологий на основе искусственного интеллекта в работе полиции. 13 сентября они поговорили по телефону. Цыганкова рассказала о своих планах заниматься образованием в Иннополисе: у нее там учреждено ООО «Центр образовательных компетенций НТИ». «Непонятно, какими ветрами ее занесло в Татарстан: сама она родом из Магнитогорска», — говорит Огородов. Но она говорила, что ее пригласил в Иннополис чуть ли не лично министр цифровизации республики.

В частности, новая знакомая сообщила, что ее компания готовит две программы повышения квалификации: одну — для МВД Татарстана, другую — для МЧС республики. По каждой она будет обучать тысячу офицеров. Заказчиком этих программ выступал так называемый Университет 2035. Он учрежден Агентством стратегических инициатив (создано правительством России) как автономная некоммерческая организация. Но при этом получает из федерального бюджета многомиллионные субсидии в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Для россиян участие безвозмездно: им выдают ПЦС (персональный цифровой сертификат) для оплаты получаемых образовательных услуг. Программа финансируется из расчета 30 тыс. рублей на каждого обучающегося. Этими субсидиями и распоряжается Университет 2035, привлекая провайдеров образовательных услуг. На сайте Университета 2035 их десятки.

Что касается этого конкретного случая, цена каждого из упомянутых договоров должна была составить 30 млн рублей. «То есть все серьезно: и масштаб, и уровень», — замечает Огородов. На тот момент соглашений с силовыми ведомствами у Цыганковой еще не было, но они должны были «вот-вот» появиться. Бизнесвумен интересовало, не может ли Огородов в срок не позднее 1 ноября разработать эти программы и прочитать на их основе курс видеолекций. Речь шла о применении технологий искусственного интеллекта, робототехники и больших данных в деятельности этих двух министерств.



Кузнецов еще и руководитель Департамента анализа данных и искусственного интеллекта в Высшей школе экономики. Фото raai.org

Наш земляк ответил, что вместе с коллегой Сергеем Кузнецовым, а он один из ведущих российских ученых в области искусственного интеллекта, в состоянии подготовить то, что ей нужно — междисциплинарные программы из двух частей: технической и юридической. Заметим, что, помимо прочего, Кузнецов еще и руководитель Департамента анализа данных и искусственного интеллекта в Высшей школе экономики. Одним словом, это должен был быть идеальный тандем физика и лирика.

24 сентября Дмитрий встретился с потенциальной заказчицей в ресторане «Тануки» в Москве. «Мы часа три обсуждали программы. Я даже ее паспорт посмотрел и по ЕГРЮЛ «пробил»: такая фирма действительно зарегистрирована в Иннополисе. И образовательная лицензия у этого ООО есть. Цыганкова — единственный учредитель и директор», — рассказывает он. Мужчина признает, что одним из весомых доводов в пользу работы с Цыганковой стали ее связи в МВД: «Она в WhatsApp пересылала скрин переписки с неким Михаилом Васильевичем Гришиным из отдела профподготовки Управления по работе с личным составом МВД Татарстана».

Он вспоминает, что профессор Кузнецов тогда как в воду глядел: «А вдруг обманут?» Его молодой коллега заметил, что такой риск есть всегда, но только не в этом случае: «Предстоит разработать программы для нужд МВД и МЧС. Украсть их — это уже какой-то экстрим!» «Представьте, кто-то попросил автомобиль на тест-драйв. Ему дали ключи, он сел за руль и уехал. Перебил номера, потом сфабриковал договор, что он якобы купил эту машину. И потом с фальшивыми номерами и с подложными документами поставил ее для нужд МЧС», — проводит он аналогию.

Мужчина признает, что одним из весомых доводов в пользу работы с Цыганковой стали ее связи в МВД. Фото rt.rbc.ru

«Предлагают 30 процентов, и на том спасибо»

Судя по всему, в пользу сотрудничества «говорило» и предполагаемое вознаграждение в 30% от цены контракта. То есть Огородов с Кузнецовым должны были получить за две программы с видеолекциями 18 млн рублей — по 9 млн руб. за каждую. «Это хороший гонорар. Мы не стали торговаться. Предлагают 30 процентов, и на том спасибо», — говорит истец, представляющий интересы обоих разработчиков. Хотя и замечает, что «с коммерческой точки зрения, если вы просто посредник, пересылающий по электронной почте чужую разработку, 70% дохода кажется многовато».

Процесс пошел. Они делали наброски программ. Цыганкова сообщала, что надо поправить. По словам Огородова, у них была договоренность, что они подготовят программы за месяц — с 14 сентября по 15 октября. Но в итоге управились с опережением графика. 13 октября у заказчика уже была итоговая версия: «По восемьдесят страниц — все подробнейшим образом изложено». Судя по его рассказу, они с профессором подошли к работе ответственно, внесли все правки, учли замечания: «Почему нет цифрового следа? — Хорошо, будет. — Практических заданий три, а надо четыре. — Дополним до четырех».

Он отмечает, что «это была самая интеллектуальноемкая и дорогостоящая часть». Дальше предстояла более простая работа, но она тоже требовала времени и сил. Это запись видеолекций. Каждая из двух образовательных программ предполагала 26 академических часов лекций: 7 по 1,5 часа каждая — у Кузнецова и 6 лекций такой же продолжительности — у Огородова. То есть авторам программы нужно было записать 13 лекций. На встрече 24 сентября на это отвели две недели — с 15 по 30 октября.

По словам Дмитрия, Регина обещала, что оплатит им видеостудию. Более того, предлагала одну из самых лучших Jalinga, где час аренды стоит около 5 тыс. рублей. Они не возражали и были готовы стартовать 13 октября: «Каждые два дня я спрашивал, когда запись, напоминая, что нужно успеть к 1 ноября» (вся переписка удостоверена нотариусом). Но гендиректор компании-заказчика ссылалась на то, что Университет 2035 затягивает с одобрением программ: «Давайте подождем».

Наконец, в районе семи часов вечера 28 октября Цыганкова сообщила, что принята только одна из двух программ (по тематике МЧС) и напомнила, что она должна быть загружена к 1 ноября. «Завтра, 29 октября, вам с Кузнецовым надо записать все ваши видеолекции», — огорошила гендиректор. Все аргументы о том, что объективно невозможно записать курс лекций длительностью 19 с половиной часов за 24 часа даже при круглосуточной работе персонала студии, результата не имели.

На следующий день после совещания с соавтором Дмитрий подтвердил, что это требование «неисполнимо». Он пояснял, что нужно начитывать 1,5 часа лекцию, еще 1,5 часа нужно, чтобы отсмотреть материал. Если все идеально, 3 часа хватит на одну лекцию. А если где-то оговорился, рябило или доску с презентациями не было видно, придется исправлять. На это тоже нужно время. В качестве альтернативного варианта они с профессором предложили записать вдвое меньше лекций, что потребует неделю времени. Это предложение бизнесвумен отвергла.

Договор на тот момент заключен еще не был. Мужчины предполагали подписать его параллельно с разработкой программ или с их завершением. «Это как с покупкой автомобиля или айфона. Можно, наверное, и до просмотра заключить договор и пробить чек, но обычно покупатель говорит: «Дайте посмотреть», — поясняет собеседник нашего издания.

Еще 29 сентября Дмитрий переслал заказчику проект лицензионного договора: «Давайте обсуждать». Цыганкова поменяла твердую сумму на плавающую. Изначальные 9,6 млн рублей сменили 8,8 млн с учетом 8,8 тыс. рублей за каждого завершившего обучение человека. При этом стоимость права использования программы в проекте была обозначена в 6,8 млн рублей. Дмитрий говорит, что настаивал на том, что договоренности надо соблюдать, но все было тщетно.

«Я буду с вами прощаться»

Он пытался убедить Цыганкову и в другом: «Тринадцать лекций или почти 20 часов непрерывного говорения за сутки записать физически невозможно. В конце концов можно повредить себе голосовые связки». Ответ был такой: «Это ваши проблемы. Все мои лекторы успевают». И добавила: «Так как вы не выдерживаете жесткий тайминг, я с вами буду прощаться». «То есть она подводила к тому, что мы сами виноваты», — делится ощущением Огородов.

Автор посоветовался со старшим коллегой. Кузнецов ответил, что за сутки они могут записать одну-две лекции, если студия готова. Или пусть переносит сроки, если они так сместились, а уж сама Цыганкова или Университет 2035 затянул, значения не имеет. В этом случае, они и обещали ранее, запишут лекции за две недели: с 1 по 15 ноября. После этого разговора руководитель ЦОК НТИ прислала свой проект договора, где черным по белому написала, что лекции должны быть записаны в течение суток 29 октября.

Дмитрий говорит, что им ничего не оставалось, как констатировать, что невыполнимое они никому не обещали и никогда не будут предлагать: «Если что-то делаем, то делаем первоклассно или не беремся вообще». Одним словом, Цыганкова под благовидным предлогом сорвала заключение договора. На продолжении сотрудничества был поставлен крест.

Согласно сайту, компания Цыганковой с 5 ноября 2020 года по договору с АНО «Университет 2035» реализует образовательную программу «Введение в технологии: искусственный интеллект и большие данные. Основы использования цифровых технологий в МЧС: теория и практические кейсы»

«В этот момент я осознал, что нас обманули»

Дмитрий не скрывает, что они с профессором Кузнецовым расстроились: «Месяц напряженной работы — коту под хвост». Но что делать? Прошел еще месяц, история с сорвавшимся заказом уже стала забываться. И тут 6 декабря Университет 2035 прислал очередную рассылку новостей. Он сообщал о том, что завершил выгрузку программ цифрового образования. «Я машинально кликнул по ссылке. Пролистываю программы и вдруг вижу знакомый текст. В этот момент я осознал, что нас обманули. Ринулся к нотариусу, мы зафиксировали страничку», — рассказывает Огородов.

Согласно сайту, компания Цыганковой с 5 ноября 2020 по договору с АНО «Университет 2035» реализует образовательную программу «Введение в технологии: искусственный интеллект и большие данные. Основы использования цифровых технологий в МЧС: теория и практические кейсы». Юрист-специалист говорит, что у их программы точно такое же название. Кроме того, он увидел в ней «дословное воспроизведение своей работы». Замечает, что для таких выводов даже специальных познаний не надо: достаточно сравнить слова и выражения. «Этот текст писали мы, — настаивает Огородов. — Но авторами указаны шесть никому неизвестных в этой области физлиц. В их числе юноша — выпускник МГУ 2019 года. То есть он только что получил диплом, а уже читает лекции старшим офицерам МЧС Татарстана!»

По словам истца, ООО «ЦОК НТИ» на своем сайте указало, что за 2020 год обучило 2 124 человека по ПЦС-сертификатам, и, согласно финансовой отчетности, оно получило от Университета 2035 почти 70 млн руб. «Без малого миллион долларов по тому курсу. Одним словом, мы якобы два каких-то фантазера, которые привязались к респектабельному ООО», — комментирует ситуацию Огородов.

Считающие себя обманутыми разработчики (у них без разрешения позаимствовали авторскую программу) требуют возмещения 30 млн рублей убытков. Такой доход могла получить учрежденная Цыганковой компания от Университета 2035. С учетом пандемии коронавируса судебный процесс, который должен был начаться в конце декабря 2020 года, стартовал лишь в декабре 2021-го. «Судя по всему, это первый спор об искусственном интеллекте в суде Татарстана. По крайней мере я как человек, находящийся в этой теме лет пять, о таком случае слышу впервые», — отмечает Дмитрий.

По словам истца, ООО «ЦОК НТИ» на своем сайте указало, что за 2020 год обучило 2 124 человека по ПЦС-сертификатам и получило от Университета 2035 почти 70 млн руб. Фото st-krukovo.mos.ru

«А вы в курсе, что есть договор?»

По словам собеседника нашего издания, первое заседание по делу в Верхнеуслонском райсуде состоялось 1 февраля. Ответчики на него не пришли. «Судья мне заметил: «А вы в курсе, что есть договор на создание этих программ?» — рассказывает представитель обоих истцов. Огородов попросил время для ознакомления. Оказалось, что его оппоненты за день до начала процесса направили в суд по электронной почте копию договора.

— Иначе говоря, Цыганкова утверждает, что якобы получила эту программу не от нас, Огородова и Кузнецова, а от московского ООО «Форсайт консалтинг групп». Забавно, что даже этот договор не избежал заимствований. Он переделан из составленного мной же соглашения, которое так и не было подписано ответчиком, — излагает он ситуацию.

Огородов сообщил, что они, скорее всего, будут просить вызвать этих шестерых «авторов» в суд как свидетелей: «Пусть придут и расскажут, как создавали проект». И обязательно подадут ходатайство о назначении лингвистической экспертизы. Ближайшее заседание по делу назначено на 24 февраля.

«Этот иск настолько безумный…»

Как расценивают эту ситуацию в самом АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», узнать не удалось. На момент публикации ответ на запрос «Реального времени» не поступил.

— Чтобы вы понимали: мы обучили за два года порядка 15 тысяч человек, — в свою очередь сообщила «Реальному времени» по телефону Регина Цыганкова. — Ребята, которые подали на нас иск, не сделали программу. Мы ее писали своими силами. Например, доктор наук Маша Коротенко.

По словам гендиректора ООО «ЦОК НТИ», «в какой-то момент, уже на конечной стадии, они начали торпедировать подписание договора. Куча пунктов, по которым они хотели, чтобы мы поменяли договор. А он у нас зеркальный: какой с Университетом 2035, такой и с непосредственными исполнителями». В итоге, рассказывает Цыганкова, им пришлось обратиться в МГУ им. Ломоносова, которого она называет партнером, «чтобы они нам очень срочно, за пять дней, сделали программу, которую обязались сделать Огородов с Кузнецовым».

Она отмечает, что основное действующее лицо в этой ситуации — Огородов. Все переговоры вел именно он. А его соавтор — «это очень уважаемый человек». То есть, по версии Цыганковой, «возникла такая ситуация», что первоначальные разработчики «отказались дописывать программу». «Они сказали, что им нужно еще время. У меня есть вся переписка. И мы передали этот запрос московскому госуниверситету, чтобы они без всякого геморроя сделали эту программу. МГУ им. Ломоносова в партнерстве с нами отучили сотрудников МЧС РТ.

Их было всего 167 человек. Но Огородов ведет речь о тысяче человек. Он говорит: «Я предполагаю, что вы обучили по этой программе, которую, предполагаю, сделал я, тысячу человек, за что, как он опять же предполагает, нам заплатили 30 миллионов рублей госсредств». «То есть настолько безумный иск. Для нас программка, которую делал Огородов, — это сотая доля того, что мы делаем. Всю цепочку взаимодействия даже было сложно вспомнить», — подытожила она.

В итоге, рассказывает Цыганкова, им пришлось обратиться в МГУ им. Ломоносова, которого она называет партнером, «чтобы они нам очень срочно, за пять дней, сделали программу, которую обязались сделать Огородов с Кузнецовым».Фото: ru.wikipedia.org / Dmitry A. Mottl

Позже от ООО «ЦОК НТИ» за подписью Регины Цыганковой поступил также и письменный ответ. Приводим его текст полностью: «ООО «Центр образовательных компетенций НТИ» (ООО «ЦОК НТИ») образовалось как площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых вузов и компаний. Мы предоставляем возможность получить компетенции по образовательным программам ведущих вузов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбПУ им. Петра Великого, Университета Иннополис.

В частности, нашими спикерами являются Игорь Манн, маркетер, консультант, спикер, автор множества книг и курсов по маркетингу, преподаватель курса «Digital-прорыв. Цифровой маркетинг. Большая поддержка малого бизнеса»; Екатерина Уколова, ведущий эксперт в области продаж в России, преподаватель курса «Инструменты цифрового маркетинга — турбо START и развитие вашего бизнеса»; Илья Балахнин, генеральный директор агентства Paper Planes, преподаватель курса «Цифровой маркетинг и медиа: прокачай себя и свой бизнес»; Александр Иосса, руководитель проектов в компании Diginavis, преподаватель курса «Тестировщик — самый простой вход в программирование»; Дмитрий Трофимов, кандидат экономических наук, доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве России, преподаватель курса «Цифровой маркетинг. Digital-маркетолог — профессия будущего»; Дмитрий Шевченко, доктор экономических наук, профессор кафедры Московского политехнического университета, почетный член Гильдии маркетологов, преподаватель курсов «Digital-маркетинг и медиа для сузов и вузов» и «Цифровой маркетинг и медиа в образовании».

С 2019 года жители России могут получить персональный сертификат на бесплатное обучение по программам повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов осуществляет Университет 2035 в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Сертификат дает гражданину возможность бесплатно оформить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения квалификации российского учебного заведения.

ООО «ЦОК НТИ» стало участником программы «Цифровой электронный сертификат», в рамках которой мы в 2020 году обучили 2 284 человека по 12 образовательным программам переподготовки кадров. За успешно проведенную работу гендиректор ООО «ЦОК НТИ» Цыганкова Регина Сергеевна награждена благодарностью Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ (она прилагалась к письму, — прим. авт.).

Информация о деятельности ООО «ЦОК НТИ», в том числе о реализуемых образовательных программах и достигнутых результатах представлена в публичном доступе на сайте htpp://nti-center.ru. Именно данные публичные показатели по 12 образовательным программам положены в основу материальных притязаний двух физических лиц. Судебный процесс только начался. ООО «ЦОК НТИ» предоставило суду свои возражения и документальные доказательства. В рамках судебного разбирательства судом будет дана оценка правомерности и обоснованности исковых требований».